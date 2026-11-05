ProSiebenSat.1 stellt Teletext-Service 2027 komplett ein

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 beendet zum Ende 2027 den klassischen Teletext. Der Grund ist die Nutzung gegen Null. Digitale Alternativen wie Joyn dominieren.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 kündigt an, den klassischen Teletext -Dienst für ihre Senderkanäle ProSieben und Sat.1 bis Anfang 2027 vollständig zu deaktivieren. Diese Entscheidung markiert das formelle Ende einer Ära, die viele als verpixelte Erinnerung an die Frühzeit des digitalen Zeitalters betrachten. Während der Dienst früher eine feste Informationsquelle für Zuschauer darstellte, ist die Relevanz für die heutige Medienlandschaft drastisch gesunken. Die Ankündigung unterstreicht den strukturellen Wandel im Fernsehen hin zu rein digitalen Angebotsstrukturen.

Nutzung sinkt gegen Null

Laut einem offiziellen Sendersprecher der ProSiebenSat.1 Group ist das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an den Teletext-Angeboten praktisch auf ein Minimum gefallen. Die quantitativen Daten der Nutzungstrends zeigen klar, dass die Nachfrage nach diesem analog-digitalen Hybridformat gegen Null tendiert. Diese nüchterne Einschätzung der aktuellen Situation bildet die primäre Basis für die geplante Einstellung des Dienstes. Es gibt keine signifikante Nutzerbasis mehr, die die Aufrechterhaltung der technischen Infrastruktur rechtfertigen würde.

Also read Ott Tänak und Kalle Rovanperä zurück: Toyota enthüllt sein WRC-Aufgebot 2027

Digitale Plattformen wie die Mediathek Joyn haben sich längst als deutlich schnellere und umfassendere Informationsquellen etabliert. Insbesondere im Bereich der TV-Programmplanung und der aktuellen Informationen über Sendungen übertrifft die Online-Plattform den Teletext bei weitem. Zuschauer erwarten heute Echtzeitdaten und interaktive Funktionen, die mit der statischen Textausgabe des Teletextes nicht erreichbar sind. Die Mediathek Joyn bietet daher die modernere und effizientere Alternative für die Informationssuche.

Schrittweiser Auslaufplan seit 2025

Die aktuelle Ankündigung zur vollständigen Einstellung ist nicht als plötzlicher Akt zu verstehen, sondern stellt den letzten Schritt eines bereits länger andauernden Prozesses dar. Schon im Jahr 2025 hatte ProSiebenSat.1 das Angebot des Teletext-Dienstes drastisch reduziert. In diesem Jahr wurden alle aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse und andere servicebezogene Informationen aus dem Teletext entfernt. Diese Inhalte waren zuvor ein Hauptanziehungsziel für die Nutzer gewesen.

Advertisement

Statt der dynamischen Informationen verwiesen die entsprechenden Teletext-Seiten seither direkt auf die Online-Angebote wie ran.de. Übrig geblieben sind lediglich reine Programminformationen. Offenbar war selbst die verbleibende Nachfrage nach diesen statischen Programmhinweisen in der jüngeren Vergangenheit zu gering, um den Dienst weiterhin wirtschaftlich und technisch zu betreiben. Die Reduktion auf reine Programmhinweise war bereits ein Indiz für das bevorstehende Aus des Formats.

Technische Auswirkungen auf Untertitel

Eine wichtige Frage für viele Zuschauer betrifft die Untertitelung, die bisher oft über den Teletext aufgerufen wurde. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt klar, dass die Verfügbarkeit von Untertiteln nicht wegfällt. Der technische Zugangsweg zur Barrierefreiheit ändert sich jedoch grundlegend. Künftig können diese Untertitel direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden. Dies entspricht dem Standard moderner digitaler Empfangsgeräte und setzt sich unabhängig vom Teletext durch.

Dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung folgt dem Vorgehen anderer großer Medienhäuser in der Branche. Die Trennung von barrierefreien Zusatzdiensten wie Untertiteln und dem veralteten Nachrichtensystem Teletext wird als technischer Fortschritt betrachtet. Zuschauer müssen sich auf die neuen, geräteinternen Einstellungsmöglichkeiten einstellen, um weiterhin Untertitel nutzen zu können. Die Qualität und Verfügbarkeit der Untertitel bleiben dabei gesichert, auch wenn der traditionelle Weg über den Teletext entfällt.