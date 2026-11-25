Die Kommission um Karin Prien empfiehlt ein Mindestalter von 21 Jahren und Strafbarmachung des Sexkaufs. Ziel ist der Schutz vor Ausbeutung bei gleichzeitiger Registrierung aller Beschäftigten.

Die Expertenkommission zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung hat ihre Arbeit abgeschlossen und konkrete Reformvorschläge für das deutsche Prostitutionsrecht vorgelegt. Im Fokus der 51 Einzelmaßnahmen steht die Einführung eines verbindlichen Mindestalters von 21 Jahren für den Berufseinstieg in der sexuellen Arbeit. Zudem wird die sogenannte Freierstrafbarkeit gefordert, um den Markt für sexuelle Dienstleistungen nachhaltig zu regulieren und die Rechte der Sexarbeiterinnen zu stärken. Diese zentralen Punkte bilden den Kern der Empfehlungen, die am Mittwoch in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Kernziele der Kommission und Registerpflicht

Das primäre Ziel der vorgeschlagenen Maßnahmen ist der umfassende Schutz von Personen in der Sexarbeit vor Zwang, Gewalt und menschlicher Ausbeutung. Die Kommission, die von der Bundesfamilienministerin berufen wurde, erkennt an, dass bestehende Kontrollen oft an mangelnder Mitwirkung scheitern. Aktuell müssen Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zwar bei den Behörden registriert werden, doch nutzen dies nach Angaben des Statistischen Bundesamts nur etwa 32.500 Personen. Fachleute schätzen die Gesamtzahl der im Gewerbe tätigen Menschen jedoch auf rund 200.000, was auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis hindeutet.

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Um diese Lücke zu schließen und eine wirksamere staatliche Kontrolle zu ermöglichen, soll das Anmeldeverfahren grundlegend reformiert werden. Die Kommission empfiehlt, die Registrierung deutlich niedrigschwelliger zu gestalten und sie von allen Gebühren zu befreien. Zusätzlich sollen strenge Datenschutzanforderungen gewährleistet sein, um Ängste vor Stigmatisierung oder ungewollter Weitergabe sensibler Daten zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist der massive Ausbau der Beratungsangebote, der zwar finanzielle Mittel erfordert, aber als unverzichtbar für die Prävention und Unterstützung der Beschäftigten angesehen wird.

Freierstrafbarkeit und Sanktionsfreiheit für Prostituierte

Eines der umstrittensten und gleichzeitig zentralen Elemente der Empfehlungen ist die Einführung der Freierstrafbarkeit. Demnach sollen nur noch sexuelle Dienstleistungen von angemeldeten Prostituierten in Anspruch genommen werden dürfen. Die Strafbarkeit soll dabei ausschließlich die Kundschaft betreffen, nicht aber die Anbieterinnen und Anbieter. Die Kommission hebt hervor, dass Prostituierte bei Verstößen gegen die Anmeldepflicht oder gegen Sperrgebiete komplett sanktionsfrei bleiben sollen. Diese asymmetrische Regelung zielt darauf ab, die Beschäftigten nicht weiter zu kriminalisieren, sondern sie als Schutzbedürftige zu behandeln.

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Familienministerin Karin Prien unterstützte diese Richtung und betonte, dass mit der Freierstrafbarkeit die Kunden stärker in die Verantwortung gezogen würden. Sie erklärte, dass Personen, die sexuellen Missbrauch oder Ausbeutung begünstigen, gegebenenfalls bestraft werden müssten. Für Prien war klar, dass menschenunwürdige Umstände in der Sexarbeit ebenso bekämpft werden müssen wie Menschenhandel. Ihr Ziel ist ein Paradigmenwechsel in der Gesetzgebung, der den Schutz der Individuen über die reine Marktregelung stellt.

Sozialer Schutz und polizeiliche Befugnisse

Neben der regulatorischen Schraube an der Kundschaft legt die Kommission besonderen Wert auf den Schutz vulnerabler Gruppen. Der Kommissionsvorsitzende Tillmann Bartsch betonte, dass die Ausweitung der Kontrollbefugnisse der Polizei in allen Bundesländern eine notwendige Maßnahme sei. Dafür würden Polizei und Staatsanwaltschaften zusätzliche Ressourcen benötigt, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Besonders hervorgehoben wurden die Arbeitsbedingungen für Schwangere: Prostituierte sollen wie andere Angestellte sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt nicht arbeiten dürfen.

Die Erweiterung der polizeilichen Kontrollrechte ist ein wichtiger Baustein, um die Einhaltung der neuen Vorschriften durchzusetzen. Allerdings stößt dieser Ansatz auf Kritik, da die Interessenvertretungen der Sexarbeitende befürchten, dass dies zu weiterer Diskriminierung führen könnte. Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen wendete sich entschieden gegen das vorgeschlagene Mindestalter von 21 Jahren. Zudem kritisierten sie die Idee, Kunden könnten sich einen sogenannten Hurenausweis vorlegen lassen müssen, was sie als stigmatisierend einstufen.

Politische Spaltung und gesellschaftliche Folgen

Die politischen Reaktionen auf die Vorschläge zeigen eine tiefgreifende Spaltung innerhalb der schwarz-roten Koalition und der Union insgesamt. Die familienpolitische Sprecherin Anne König (CDU) kritisierte, dass die Maßnahmen die gesetzliche Botschaft unangetastet ließen, dass es in Deutschland weiterhin erlaubt sei, Frauen gegen Geld sexuell zu benutzen. Sie bezog dies sowohl auf das Mindestalter als auch auf den Schutz von Schwangeren. Für König bleibt das grundlegende Problem bestehen, dass der Verkauf sexeller Dienstleistungen legal bleibt, während der Kauf strafbar werden soll, was sie als widersprüchlich empfindet.

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Andere Akteure wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner forderten vor einem Jahr ein generelles Verbot des Sexkaufs. CSU-Chef Markus Söder jedoch lehnte ein solches Verbot ab, was die Uneinheitlichkeit der Union unterstreicht. Auch in der SPD gibt es sowohl Befürworter als auch Gegner des Kommissionsmodells. Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung bleibt an diesem Punkt bewusst vage. Interessenvertreter wie der Frankfurter Verein Dona Carmen monierten, dass die Empfehlungen auf einen politischen Willen zur maximalen Verdrängung der Sexarbeit ins gesellschaftliche Abseits hinausliefen.