Die Ernährungsberaterin und Gesundheitsexpertin Adaeze Wolf rät Frauen in den Wechseljahren dazu, ihre Ernährung leicht umzubauen und mehr Proteine aufzunehmen, um Muskelabbau zu vermeiden und Heißhunger zu reduzieren.

Frauen in den Wechseljahre n verlieren schneller Muskelmasse. Deshalb rücken Proteine jetzt stärker in den Fokus. Schon kleine Änderungen bei Frühstück, Mittagessen oder Snacks können helfen, Muskeln zu erhalten und Heißhunger zu vermeiden.

Proteine sind wichtig für die Muskeln, erklärt die Ernährungsberaterin und Gesundheitsexpertin Adaeze Wolf. Gerade in den Wechseljahren würden sie essenziell sein, weil der Muskelabbau in dieser Lebensphase schneller voranschreite. Gleichzeitig sättigten Eiweißquellen länger und könnten helfen, den Blutzucker stabil zu halten. Viele Frauen bemerken in den Wechseljahren, dass Fettpolster an Bauch und Hüfte zunehmen und die Kraft nachlässt.

Dahinter steckt auch eine hormonelle Umstellung. Laut Wolf sinkt zunächst das Progesteron schneller als das Östrogen. Das merken wir unter anderem daran, dass wir schneller zunehmen, erklärt sie. Die Coachin rät deshalb dazu, die Ernährung leicht umzubauen: weniger Kohlenhydrate, dafür mehr Eiweiß.

Es geht um die smarte Kombination und darum, den Fokus zu verschieben, sagt Wolf. Besonders wichtig sei Protein am Morgen. Ich bin ein Fan davon, zu sagen, dass man am besten mit 30 Gramm Protein morgens in den Tag startet, sagt Wolf. Dafür brauche es keine speziellen Shakes.

Gute Beispiele seien Skyr mit Nüssen und Beeren, Eier oder Hülsenfrüchte. Auch beim Mittagessen lasse sich der Eiweißanteil oft einfach erhöhen. Wolf empfiehlt etwa Bohnen, Eier, Hähnchen oder Lachs als Ergänzung zu Salaten. Entscheidend sei, mit jeder Mahlzeit Proteine aufzunehmen, sagt Wolf.

Beim Thema Protein setzt Wolf auf eine Kombination aus pflanzlichen und tierischen Quellen. Eier hätten zwar eine besonders hohe biologische Wertigkeit, trotzdem sei ein hoher Anteil pflanzlicher Lebensmittel sinnvoll, sagt Wolf. Wichtig sei aber vor allem, Frauen nicht zusätzlich unter Druck zu setzen. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, ohne zu stressen, sagt Wolf.

Kleine Veränderungen im Alltag könnten bereits helfen, Muskelabbau in den Wechseljahren entgegenzuwirken





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Proteine Muskelabbau Wechseljahre Ernährung Gesundheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie viel kostet Donald Trump die amerikanische Wirtschaft?Der „Economist” berechnet die Wachstumsbremse, die durch die unberechenbare Politik des US-Präsidenten entsteht.

Read more »

Die Engländer, nicht die Schwarzgekleideten, sind die HauptattraktionenAdskillige Gäste aus dem Vereinigten Königreich sind auf dem Weg nach Leipzig, um das Finale der Conference League zu besuchen. Während die Schwarzgekleideten einen Anreiz sind, die władzę in Leipzig zu übernehmen, werden die Londoner und die Fans der Crystal Palace hingegen die Hauptattraktionen sein.

Read more »

Landrat fordert verstärkte Unterstützung für Klinikprojekte in KurstadtDer Landrat Ali Dogan fordert die Bürger der Kurstadt auf, sich aktiv für die Interessen ihrer Stadt einzusetzen und betont die Notwendigkeit zusätzlichen politischen und gesellschaftlichen Rückhalts für die geplanten Klinikprojekte des Kreises. Er kritisiert die Zurückhaltung vieler Genossen und lacht die Schatten in der Kommunalpolitik, die die Stadt in stagnierende Bahnen bringt. Die SPD-Stadtverband‑Versammlung wurde als Plattform genutzt, um die Sozialdemokratie dazu zu bewegen, die Vorhaben der Kliniknetzwerke im Kreis aufzulehnen. In einer öffentlichen Ansprache, die klar, direkt und zugleich rhetorisch markiert war, forderte der Landrat die Bewohner der Kurstadt auf, sich für ihre lebenswichtige Infrastruktur einzusetzen. Dabei sprach er von "gegenteiligen Bekundungen" und betonte, dass noch keine endgültigen Entscheidungen über die geplanten Kliniken getroffen wurden. Er accusierte die heimische Kommunalpolitik damit, sich „bequem eingerichtet“ zu haben und mehrere Jahre lang die Projekte zugunsten von Versprechungen vor die sanftpolitischen Beleierstellungen zu stellen. Der Kommentar, der von Bergland – einem bekannten lokalen Nachrichtendienst – veröffentlicht wurde, geht dabei näher darauf ein, wie die SPD-Stadtverband‑Versammlung genutzt wurde, um die Unterstützung für die geplanten Klinikprojekte zu erhöhen. Der Landrat kritisiert, dass bisher nur begrenzte Unterstützung für die Klinikpläne eingegangen sei und wünscht mehr Erfahrung im psychologischen Bereich von Kommunalälterk.

Read more »

Euphoria kehrt zurück: Die dritte Staffel stellt die Geduld der Fans auf die ProbeDie dritte Staffel von 'Euphoria' startet hierzulande am Montag, den 13. April 2026, und wird wöchentlich eine neue von insgesamt acht Episoden bringen. Die achte und damit finale Folge mit dem Titel 'In God We Trust' erscheint demnach am...

Read more »