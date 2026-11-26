Protest gegen Mossad im Bundestag: Klöckner prüft Sanktionen nach Blockade im Bundestag
Bei einer Protestaktion gegen Ex-Mossad-Chef Barnea setzten sich zwei Linken-Abgeordnete vor den Sitzungssaal. Die Bundestagspräsidentin will das ahnden.
Blockadeaktion von Linksfraktions-Abgeordneten bei einer Bundestags-Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea mögliche Konsequenzen.
„Ich habe meine Verwaltung beauftragt, zu überprüfen, wie wir sanktionieren können“, sagte die CDU-Politikerin dem Portal The Pioneer. An dem Treffen mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes hatte es Kritik gegeben. Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaals im Paul-Löbe-Haus des Bundestags setzen. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind.
Klöckner sprach von einem „Tiefpunkt“.
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