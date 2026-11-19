47 Personen behindern den Verkehr in Berlin-Wedding, um gegen Rüstungsproduktion bei Rheinmetall zu protestieren. Die Polizei räumt die Szene, die Gruppe Peacefully Against Genocide steht hinter der Aktion.

Am Donnerstagmorgen ab 6.15 Uhr kam es in Berlin - Wedding zu einer massiven Blockadeaktion, bei der sich 47 Personen an sechs verschiedenen Kreuzungen teilweise auf der Fahrbahn festklebten. Die Berlin er Polizei teilte die Vorkommnisse zunächst über ihren offiziellen Account auf der Plattform X mit und bestätigte später telefonisch, dass der Fokus dieser zivilen Ungehorsamsaktion eindeutig gegen das Rüstungsunternehmen Rheinmetall gerichtet war. Die Teilnehmerinnen nutzten die Technik der Verklebung, um den normalen Straßenverkehr in diesem wichtigen Stadtteil der deutschen Hauptstadt vorübergehend lahmzulegen und so öffentlich auf ihre politischen Forderungen aufmerksam zu machen.

Direkte Auswirkung auf Verkehr und Stadtverkehr

Die unmittelbare Folge der Blockade war eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrsflusses in dem betroffenen Gebiet. Durch die festgeklebten Personen an sechs strategisch gewählten Kreuzungen war die Durchlässigkeit der Straßen für Autos und öffentliche Verkehrsmittel stark eingeschränkt. Die Berliner Polizei und die Berliner Stadtreinigung (BSR) sahen sich gezwungen, Maßnahmen zur Beseitigung der Störungen zu ergreifen. Die BSR hat daraufhin die Verschmutzungen auf der Fahrbahn entfernt, um den reibungslosen Ablauf des städtischen Lebens wiederherzustellen. Nach Angaben der Behörden ist inzwischen niemand mehr festgeklebt, und der Verkehr fließt wieder vollständig. Vereinzelt halten sich noch Personen auf dem Gehweg auf und äußern dort ihre Meinungen, was jedoch keinen nennenswerten Einfluss mehr auf die Mobilität hat.

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Gruppe Peacefully Against Genocide übernimmt Verantwortung

Die Verantwortung für die geplante Aktion hat die Gruppe Peacefully Against Genocide offiziell übernommen. In einer an den Tagesspiegel gerichteten Nachricht bestätigte die Organisation ihre Beteiligung an der Protestaktion. Laut ihren eigenen Angaben wurden die ersten Teilnehmenden nach der Verklebung in die Gefangenensammelstelle der Polizei gebracht. Diese Maßnahme zeigt die Organisationsform der Gruppe, die bewusst in Kauf nimmt, dass die Aktivistinnen vorübergehend festgehalten werden, um ihre Botschaft nachhaltig zu transportieren. Die Gruppe nutzt solche Aktionen regelmäßig, um ihr politisches Anliegen gegen Krieg und Rüstung in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu rücken und somit einen hohen mediale Wiedererkennungswert zu erzielen.

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Hintergrund des Unternehmensstandorts in Berlin

Ein zentraler Anknüpfungspunkt des Protests ist der Standort der Firma Rheinmetall in der Scheringstraße. Das Unternehmen betreibt hier eine Fabrik, die seit Juli 2025 zur Rheinmetall Waffe Munition GmbH gehört. Diese strukturelle Änderung ist für das Verständnis der Kritikpunkte von großer Bedeutung, da sie die enge Verbindung zum Rüstungsbereich verdeutlicht. Der Standort ist seit Langem ein Fokus von Aktivisten, die wiederholt Zufahrten blockiert haben, um die Arbeit dort zu behindern. Zuvor war an diesem Ort in der Fabrik mit dem Namen Pierburg Autoteile hergestellt worden, was einen deutlichen Wandel in der Produktion und Nutzung des Standorts darstellt.

Produktion von Munition und Drohnenkomponenten

Die aktuellen Vorwürfe und die Kritik der Protestierenden richten sich spezifisch gegen die Art der Fertigung, die an diesem Standort erfolgt. Nach Angaben des Unternehmens fertigt das Werk in Berlin-Wedding Geschosshülsen für Artilleriemunition sowie Bauteile für Drohnen-Gefechtsköpfe. Diese Produkte stehen im direkten Zusammenhang mit modernen Kriegsführungsmethoden, was den Widerstand der Gruppe Peacefully Against Genocide und anderer zivilgesellschaftlicher Akteure erklärt. Die Produktion von Komponenten für Drohnen und Artillerie gilt als besonders kontrovers, da sie als direkte Unterstützung von Konflikten interpretiert wird. Die Aktivisten sehen in der Blockade eine Notwendigkeit, um gegen diese Form der Industrialisierung von Kriegsmitteln in zivilen Wohngebieten zu protestieren und politischen Druck auf das Unternehmen und die zuständigen politischen Gremien auszuüben.