Mehrere TU-Gebäude mussten wegen baulicher oder technischer Mängel schließen. Nun wollen Studenten im Mathematikgebäude selbst zum Werkzeug greifen.

Studierende stimmen während einer studentischen Vollversammlung an der Technischen Universität Berlin zum Thema der maroden Bausubstanz und die Unterfinanzierung ihrer Hochschule über die Tagesordnung ab.

Dabei sollen gemeinsam Forderungen beschlossen und konkrete Entscheidungen getroffen werden.selbst Hand anlegen. Am Donnerstagabend besetzten Dutzende Studentinnen und Studenten einen Teil des Mathematikgebäudes. Die Studierenden wollen das zum Teil leerstehende Gebäude in Eigenregie sanieren. Unter anderem sei geplant, Tische und Stühle zu reparieren und Lampen wieder an den Strom anzuschließen.

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Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Die Teilnehmer nennen die Aktion eine „Instandbesetzung“. Nach Angaben eines Teilnehmers planen die Studierenden, mehrere Tage vor Ort zu bleiben, wollen in der Zeit aber niemanden am Verlassen oder Betreten des Gebäudes hindern.