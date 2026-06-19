Protest gegen Schiedsrichter und weitere Schiedsrichterentscheidungen bei der WM

Algerien und Nordafrikaner kritisierten die Schiedsrichterentscheidungen und sagten, dass ein hartes Einsteigen von Lionel Messi und weitere Aktionen nicht sanktioniert wurden.

Bei der WM gab es Protest e gegen die Spielleitung von Schiedsrichter Szymon Marciniak und weitere Schiedsrichter entscheidungen. Der algerische Verband kritisierte, dass ein hartes Einsteigen von Lionel Messi und weitere Aktionen nicht sanktioniert wurden.

Die FIFA hat ein entsprechendes Schreiben an den Weltverband FIFA geschickt. Algerien trifft am Dienstag auf Jordanien. Brasilien hat den verletzten Offensivspieler Neymar als 'Homeoffice-Spieler' bezeichnet, und Neymar selbst ist bisher nicht zum Einsatz gekommen. Adidas, Puma und Nike sind die drei großen Sportartikel-Hersteller, die die WM ausstatten.

Auch die FIFA achtet darauf, dass die Exklusivrechte ihrer Sponsoren geschützt werden





sportschau / 🏆 4. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM Schiedsrichter Protest Algerien Jordanien Brasilien Neymar Sportartikelhersteller Exklusivrechte Marketing-Coup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lionel Messi weint nach Sieg gegen Algerien - private Probleme mit krankem Vater im HintergrundWeltstar Lionel Messi bricht nach dem 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien in Tränen aus. Später wird bekannt: Sein Vater Jorge ist schwer krank, was den emotionalen Ausbruch erklärt. Die enge Verbindung zwischen Messi und seinem Vater wird durch gemeinsame Lebens- und Karriereentscheidungen deutlich.

Read more »

WM 2026 Gruppe J: Teams und Kader von Argentinien, Algerien, Österreich und JordanienBei der WM 2026 stehen in der Gruppe J Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien auf dem Spielfeld. Hier gibt es alle Infos zu den Teams und den Kadern.

Read more »

WM-Vorbereitung: Schiedsrichter für Deutschland gegen Elfenbeinküste steht festDie FIFA hat den paraguayischen Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez für das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste nominiert. Er gibt sein WM-Debüt und hatte bereits Dortmunds 4:3 in der Champions League gepfiffen.

Read more »

Wegen Messis Foulspiel: Algerien reicht Beschwerde einDer Tritt des Superstars sei nur eine von gleich mehreren Fehlentscheidungen des Schiedsrichters gewesen.

Read more »