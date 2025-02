Protest gegen Schließung der Geburtshilfe in Forst

Rund 200 Menschen demonstrierten in Forst gegen die geplante Schließung der Geburtshilfe-Station des örtlichen Krankenhauses. Die Geburtshilfe-Station soll voraussichtlich Mitte des Jahres schließen, wegen sinkender Geburtenzahlen, fehlender Hebammen und gesetzlichen Vorgaben. Die Demonstranten fordern den Erhalt der Geburtshilfe, zumindest in Form eines von Hebammen geleiteten Kreißsaals.

Seit vergangenem Sommer ist der Kreißsaal der Lausitzer Klinik in Forst an den Wochenenden geschlossen. Im Sommer könnte er dicht machen. Gegen diese Entwicklung gibt es Protest . In Forst haben mehrere Menschen für den Erhalt der Geburtshilfe -Station des örtlichen Krankenhauses demonstriert. Nach Angaben der Organisatorin Laura Staudacher nahmen rund 200 Menschen teil. Auch Entscheidungsträger der Klinik , die im Spree-Neiße-Kreis liegt, seien dabei gewesen.

Ein Polizeisprecher sprach von rund 170 Demonstranten. 'Für uns ist wichtig, dass es keine Komplettschließung gibt', sagte Staudacher, die Vorsitzende des Vereins Junge Lausitz ist. 'Unser Traumziel ist, dass alles weitergeht, wie es ist, aber das ist leider sehr unrealistisch.' Die Geburtshilfe-Station an dem Krankenhaus soll nach Darstellung der Geschäftsführung voraussichtlich gegen Mitte des Jahres schließen. Als Gründe nennt die Leitung den Geburten-Rückgang, fehlende Hebammen und die gesetzlichen Vorgaben. Staudacher sagte, sie habe den Eindruck, dass Bewegung in die Sache komme. Vielleicht gebe es bald zwar keine klassische Geburtshilfe mehr, aber zumindest einen von Hebammen geleiteten Kreißsaal. Sie selbst habe ihre Tochter in dem Krankenhaus zu Welt gebracht. Wenn wieder Nachwuchs ansteht, wünsche sie sich, wieder dort entbinden zu können





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Geburtshilfe Klinik Forst Schließung Protest

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Protest gegen Schließung der Geburtshilfe-Station in ForstDie geplante Schließung der Geburtshilfe-Station am Krankenhaus in Forst löst Protest aus. Bürger rufen zu einer Demonstration am 15. Februar auf und der Landrat im Spree-Neiße-Kreis will sich für den Erhalt der Entbindungsstation einsetzen. Krankenhaus-Manager entwickeln als Alternative die Idee eines Geburtshauses, das von Hebammen geführt werden könnte.

Weiterlesen »

Kreißsaal-Schließung: Aus für Geburtshilfe an Klinik in Forst löst Protest ausForst (bb) - Die geplante Schließung der Geburtshilfe-Station am Krankenhaus in Forst löst Protest aus. Am 15. Februar ist eine Demonstration in der Stadt

Weiterlesen »

Aus für Geburtshilfe an Klinik in Forst löst Protest ausSeit vergangenem Sommer ist der Kreißsaal der Lausitzer Klinik in Forst an den Wochenenden geschlossen. Jetzt droht das Aus - Proteste werden laut. Aber es gibt auch eine neue Idee.

Weiterlesen »

Geburtshilfe und Kinder-Spital: Voll belegte Klinik im Sudan bombardiertEs ist die größte humanitäre Krise der Welt: Der seit Monaten anhaltende Bürgerkrieg im Sudan führt zu Vertreibung, Hungersnot - und kaum ausreichender medizinischer Versorgung. Ein Angriff in Nord-Dafur trifft das letzte funktionsfähige Krankenhaus in der Region - mit tödlichen Folgen.

Weiterlesen »

Hessen: Rasche Geburtshilfe in ländlichen RegionenWenn das Baby nicht warten kann: Hebammen unterstützen werdende Mütter und den Rettungsdienst mit ihren Fachkenntnissen.

Weiterlesen »

114 Arbeitsplätze in Gefahr: KME-Werk in Stolberg droht SchließungDas 445 Jahre alte Messingwerk in Stolberg, Weltmarktführer in der Herstellung von Kupferbändern für die Automobilindustrie, soll im September geschlossen werden. Betriebsrat und Gewerkschaft wehren sich gegen die Entscheidung der Unternehmensleitung, die den Verlust an Profitabilität als Grund nennt.

Weiterlesen »