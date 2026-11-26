Im Frühjahr gingen Tausende gegen Gewalt an Frauen auf die Straße – aus Solidarität mit Collien Fernandes. Haben die Proteste etwas verändert oder ist die Empörung einfach verpufft? Das sagen Betroffene.

Ayten Kyazim, kolibri: »20 Jahre Gewalt. 20 Jahre, in denen ich nicht einmal über meinen eigenen Körper bestimmen durfte. 7000 Nächte, in denen ich geschwiegen habe.

« Heute schweigt Ayten Kyazim nicht mehr. Sie und ihr Sohn Battal Yali haben über Jahrzehnte Gewalt von dem Vater der Familie erfahren. Mit ihrer Initiative »Kolibri« versuchen sie, anderen Betroffenen zu helfen. Am sogenannten »Orange Day« für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wollen Mutter und Sohn mit vielen anderen auf ihren Kampf aufmerksam machen.

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Battal Yali, kolibri: »Häusliche Gewalt ist ein stiller Krieg in unserer Mitte und wir finanzieren nicht genug Gelder hinein.