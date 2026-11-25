Mehrere Friedensgruppen fordern einen Stopp der Rüstungsmilliarden. Sie übergaben dafür 21.000 Unterschriften an SPD und Linke.

Merz hatte zuvor das Rüstungsbudget im Bundestag verteidigt. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissenhaben mehrere Friedensinitiativen vor dem Reichstagsgebäude gegen höhere Militärausgaben protestiert.

Sie forderten einen Politikwechsel und warfen der Bundesregierung vor, bei Sozialleistungen zu kürzen und zugleich massiv in Rüstung zu investieren. Unter dem Motto „Abrüstung statt Sozialabbau – Geld für Menschen statt für Waffen“ versammelten sich am Mittwoch Vertreter mehrerer Organisationen in Berlin. Mehrere Redner kritisierten, dass der Bund Mittel für „neue Panzer, Drohnen und Raketen" einplane, während bei Wohngeld, Elterngeld und Bürgergeld gespart werde.

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Angelika Wilmen von der Initiative Ärzte gegen einen Atomkrieg sagte, jeder Euro, der in die Aufrüstung fließe, fehle an anderer Stelle – „bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe, im Gesundheitswesen und in der Bildung“. Schon jetzt lebe fast jeder sechste Mensch in Deutschland in Armut.

„Für Aufrüstung gibt es Sondervermögen, für Soziales, Gesundheit und Bildung nicht“, sagte Wilmen. Zwei Teilnehmer, die als Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius verkleidet waren, zerstörten in einer symbolischen Aktion ein Krankenhaus und einen Jugendtreff aus Pappe. Stattdessen hielten sie einen goldenen Panzer in die Höhe. Rund 21.000 Unterschriften für einen Abrüstungsappell mit dem Titel „Immer mehr Milliarden fürs Militär?

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“ sollten nach Angaben der Veranstalter an Vertreter der SPD- und der Linksfraktion übergeben werden. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten neben der IPPNW unter anderem die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen sowie die Naturfreunde Deutschlands.