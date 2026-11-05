Proteste an der FU Berlin: Studierenden besetzen Hörsaal gegen Militarisierung

Studierende der Freien Universität Berlin nutzen Teach-ins im Hörsaal als gewaltfreien Protest. Die Uni-Leitung duldet die Aktion bis zum Abend, während die Polizei vorerst nicht eingreift.

Seit dem Donnerstagvormittag halten sich Studierende in einem Hörsaal der Freien Universität Berlin auf, um gegen Militarisierung und Kürzungen im Bildungssektor zu demonstrieren. Eine Sprecherin der Universität bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel, dass es sich um sogenannte Teach-ins handelt. Diese gewaltfreien Diskussions- und Lehrveranstaltungen sollen auf Missstände im Hochschulbetrieb aufmerksam machen. Die Universität betont, dass der Protest solange geduldet wird, wie er friedlich bleibt und der reguläre Hochschulbetrieb nicht schwerwiegend gestört wird.

Organisatorischer Ablauf und räumliche Maßnahmen

Die Aktion wurde von der Gruppe Gen Z regelt FU Berlin vor einer Woche initiiert und koordiniert. Wie die Sprecherin der FU mitteilte, wurde keine vollständige Besetzung im üblichen Sinne beobachtet. Aus diesem Grund wurden betroffene Lehrveranstaltungen nach Möglichkeit in andere Räume verlegt oder digital fortgeführt. Die Uni-Leitung beobachtet die Lage fortlaufend und steht im Austausch mit den Organisatoren. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Tageszeitung, dass die Berliner Polizei derzeit nicht vor Ort ist, da der Protest von der Universität offiziell geduldet wird.

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Politische Forderungen und internationale Kritik

Emma Heymann, eine Sprecherin der protestierenden Gruppe Gen Z regelt FU Berlin, erklärte in einem auf Instagram veröffentlichten Video die Hintergründe der Aktion. Sie argumentiert, dass die aktuelle Situation dazu diene, den Druck auf eine große Streikaktion am 20. November zuzuspitzen. Heymann macht zudem scharfe Kritik an der israelischen Regierung im Gazastreifen geltend. Sie wirft der deutschen Regierung Komplizenschaft am Genozid in Gaza vor und bezieht die Freie Universität Berlin direkt in diese Kritik ein. Als Begründung führt sie die Kooperation der FU mit Universitäten in Israel an, was sie als direkte Beteiligung am Geschehen interpretiert.

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Weitere Demonstrationen und zeitlicher Verlauf

Neben der Aktion an der Freien Universität gab es weitere Proteste in der Hauptstadt. An der Evangelischen Hochschule in Zehlendorf versammelten sich am gleichen Donnerstag morgens etwa 30 Personen friedlich vor dem Gebäude. Die Polizei gab bekannt, dass der Hochschulbetrieb an diesem Standort uneingeschränkt weiterläuft. Für die Demonstranten in Zehlendorf und Berlin geht es darum, Schüler, Studierende und Beschäftigte zusammenzubringen, um Druck auf die Regierung auszuüben. Der Protest an der Freien Universität soll nach Kenntnis der Behörden bis zum frühen Abend desselben Tages andauern.

Ausblick auf weitere Mobilisierung

Die Gruppe Gen Z regelt FU Berlin hatte bereits im Vorfeld angekündigt, gemeinsam mit anderen Studierenden größere Proteste an Universitäten aufzubauen. Das Ziel ist es, die verschiedenen Akteure im Bildungsbereich zu vernetzen und so eine breitere Wirkung zu erzielen. Heymann betonte in ihren Statements, dass alle Anwesenden gute Gründe für ihre Wut hätten. Die geplante Streikaktion am 20. November markiert einen weiteren Höhepunkt in der Reihe von Veranstaltungen, die den Unmut über die Bildungspolitik und die Außenpolitik der Bundesregierung artikulieren sollen.