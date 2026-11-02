Proteste an der Uni Hamburg: WiSo-Fakultät blockiert und Versammlungen

Studierende und Aktivisten blockieren Eingänge der WiSo-Fakultät der Uni Hamburg. Polizei bestätigt drei Versammlungen mit bildungspolitischen und solidarischen Forderungen.

Aktenlage in Hamburg: Am frühen Morgen haben Demonstranten den Zugang zu Gebäuden der Universität Hamburg blockiert. Vor allem die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften war betroffen. Bauzäune und Müllcontainer wurden vor den Eingängen positioniert, um den Zutritt zu verhindern. Die Polizei bestätigte umgehend eine Versammlungslage in diesem Bereich. Insgesamt gab es nach Angaben der Behörde drei separate Demonstration en in der Stadt.

Blockade der WiSo-Fakultät und Forderungen

Die Teilnehmerzahlen der verschiedenen Versammlungen bewegten sich jeweils im unteren zweistelligen Bereich. Auf englischsprachigen Bannern forderten die teilweise vermummten Demonstranten vor der WiSo-Fakultät Maßnahmen zur Unterstützung. Sie riefen zu Boykott und Widerstand auf. Eine vermummte Aktivistin erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, man blockiere die Fakultät. Ziel sei es, sich mit Streikenden überall in Europa zu solidarisieren.

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Zusätzlich waren Sprechchor-Rufe zu hören. Die Aktivistinnen und Aktivisten brüllten lautstarke Parolen, die einen klaren politischen Standpunkt verdeutlichten. Auch der Ruf nach der Freiheit Palästinas war deutlich wahrnehmbar. Dies zeigt die vielschichtigen politischen Anliegen der protestierenden Gruppe. Die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum diente der Verbreitung dieser Botschaften an die Passanten.

Weitere Versammlungen an verschiedenen Orten

Neben der Blockade an der WiSo-Fakultät gab es eine weitere Versammlung an diesem Standort. Teilnehmerinnen und Teilnehmer drückten dort ihre Unterstützung für bestimmte Anliegen aus. Die Polizei nannte die genauen Inhalte nicht detailliert, erwähnte aber die Solidaritätsbekundungen. Ein weiterer Demonstrationsort war der Allendeplatz in Hamburg. Auch dort versammelten sich Menschen, um ihre Positionen öffentlich zu machen.

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Einer der Teilnehmer an der Versammlung vor der WiSo-Fakultät sprach mit der dpa. Er bezeichnete sich selbst und die anderen als Studierende der Universität. Sie zeigten Solidarität mit der Bewegung Gen-Z-regelt, so der Aussage. Allerdings seien sie nicht über diese spezifische Initiative organisiert. Dies deutet auf eine dezentrale Struktur der Protestbewegung hin. Die Motivation scheint aus einer allgemeinen studentischen Empörung zu resultieren.

Reaktion der Universität Hamburg

Die Universität Hamburg (UHH) hat die Protestaktion zur Kenntnis genommen. Die Hochschule wies darauf hin, dass sie die Forderungen der Protestierenden ernst nimmt. Sie respektiere das Recht der Demonstranten, ihre Anliegen und politischen Positionen öffentlich und gewaltfrei zu äußern. Dies unterstreicht den Auftrag einer offenen Bildungsstätte zur Diskussionskultur. Die UHH betonte ihre Haltung als weltoffene Hochschule.

Diese Institution stehe für ein respektvolles und diskriminierungsfreies Miteinander aller Beteiligten. Gleichzeitig wurde eine klare Linie gezogen. Jede Form von Diskriminierung, Gewalt, menschenverachtenden Äußerungen und Sachbeschädigung finde an der Universität keinen Platz. Solche Handlungen würden von der UHH aufs Schärfste verurteilt. Dies zeigt die Ambivalenz zwischen Protestfreiheit und dem Schutz der Wissenschaftsbetriebe.