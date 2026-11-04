Proteste in Kassel: Studierende besetzen Hörsaal gegen Ende der Zivilklausel

Studenten der Universität Kassel besetzen einen Hörsaal, um die Abschaffung der Zivilklausel durch den Senat zu verhindern. Die Proteste eskalieren bei gleichzeitiger Forderung nach mehr Mitspracherecht.

Am vergangenen Mittwoch haben Studierende der Universität Kassel einen Hörsaal besetzt, um massiv gegen die geplante Abschaffung der Zivilklausel zu protestieren. Diese Handlung bestätigte eine Sprecherin der Initiative " Zivilklausel bleibt" am Nachmittag dem Tagesspiegel. Der Konflikt entstand, nachdem der Senat der Universität für eine geänderte Grundordnung gestimmt hatte, die den Appell an alle Angehörigen der Hochschule aufhob, dass Forschung, Lehre und Studium ausschließlich friedlichen Zielen verpflichtet sein müssen. Die Besetzung ist ein direkter Akt des Widerstands gegen diese Entscheidung und zeigt die Tiefe derspaltenden Debatte innerhalb der Hochschulcommunity.

Änderung der Grundordnung und Sensibilität

Der Senat der Universität Kassel, in dem die Professor:innen eine Mehrheit besitzen, hat nun die Passage zur Zivilklausel abgeschwächt und inhaltlich verändert. Die neue Grundordnung bezieht sich zwar weiterhin auf den Frieden, formuliert die Verpflichtung jedoch anders. Es heißt nun, die Universität sei der Wahrung des Friedens, der Vermeidung von Krieg und der Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet. Forschung, Lehre und Transfer sollen in diesem Sinne friedlichen Zwecken dienen. Gleichzeitig wird anerkannt, dass Forschungsergebnisse auch im Kontext von Krieg und Verteidigung eingesetzt werden können. Forschende und Lehrende seien sich der Problematik einer Abgrenzung zwischen zivilem und militärischem Nutzen bewusst und handelten in Verantwortung für das friedliche Zusammenleben. Diese Nuance reicht den Protestierenden nicht aus.

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Demoskratischer Widerspruch und Initiativen

Für die Studierenden und einige Mitarbeitende der Universität ist diese neue Fassung nicht weit genug gegangen. Als die Änderungspläne im Sommer bekannt wurden, bildeten sich schnell Initiativen zum Erhalt der alten Zivilklausel. Um die Meinung der Hochschulbevölkerung zu ermitteln, organisierten die Uni-Angehörigen eine Urabstimmung. Demnach beteiligten sich 4000 der insgesamt 21.000 Studierenden an dieser Abstimmung und sprachen sich eindeutig für den Erhalt der Klausel aus. Die Asta-Vorsitzende Viktoria bezeichnete die Entscheidung des Senats in einer Mitteilung der Initiative als falsch. Sie betonte, dass die neue Ordnung sich gegen die demokratischen Strukturen an der Universität Kassel richte und die Stimme der Studierenden ignoriere.

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Aktuelle Eskalation und Räumungsandrohung

Bis zum späten Nachmittag blieb der Hörsaal weiterhin besetzt. Die Studierenden gaben an, den Raum zu blockieren, bis die Uni-Leitung auf ihre Forderungen eingehe. Zu diesen Forderungen gehört nicht nur die Rückkehr zur ursprünglichen Zivilklausel, sondern auch die Einführung einer "Viertelparität" im Senat. Damit würde das Stimmgewicht der Studierendenvertretung im wichtigsten Gremium der Universität erheblich gestärkt. Ein geplantes Verhandlungsgespräch mit der Präsidentin der Universität scheiterte im Laufe des Tages. Daraufhin kündigte das Präsidium eine Räumung des Hörsaals an. Der Tagesspiegel hat die Pressestelle der Universität Kassel zur aktuellen Lage und den geplanten Schritten der Verwaltung um eine Stellungnahme gebeten, eine Antwort stand jedoch zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch aus.

Überregionaler Kontext der Jugendproteste

Der Konflikt an der Universität Kassel ist Teil eines größeren gesellschaftlichen und politischen Umfelds, das sich in den letzten Tagen deutlich abgezeichnet hat. Für das vergangene Wochenende hatten junge Menschen in ganz Deutschland zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen. Die Themen dieser landesweiten Aktion waren Kürzungen im öffentlichen Sektor, der drohende Krieg sowie die hohen Lebenshaltungskosten. Zehntausende Menschen beteiligten sich an diesen friedlichen Protesten in vielen Städten. Allerdings wurden einige Demonstrationen in Köln, Berlin und Frankfurt am Main von Randalierern gestört, was die Stimmung in der öffentlichen Debatte zusätzlich anheizte. Die Situation an der Universität Kassel zeigt, wie lokal spezifische akademische Fragen in diesen übergeordneten gesellschaftlichen Unmut eingebettet sind.