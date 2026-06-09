Proteste in Nordirland eskalieren nach brutalen Messerangriff

Demonstranten haben in der nordirischen Stadt Belfast Autos und Gebäude in Brand gesetzt, nachdem ein Video von einem brutalen Messerangriff veröffentlicht wurde. Die nordirische Regierungschefin Michelle O'Neill hat die Proteste scharf verurteilt.

Bereits registriert? Nach einem brutalen Messerangriff in Belfast haben ausländerfeindliche Proteste in der nordirischen Stadt eskaliert. Demonstranten haben am Dienstagabend Autos und Gebäude in Brand gesetzt.

Bewohner mussten von der Feuerwehr aus brennenden Häusern geholt werden. Die Demonstrationen folgten auf die Veröffentlichung eines Videos von einem Messerangriff, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird. Hunderte Menschen, viele von ihnen maskiert, haben sich an den Protesten beteiligt. Ein Bus und mehrere Autos wurden in der Hauptstadt des britischen Landesteils Nordirland in Brand gesetzt.

Die nordirische Regierungschefin Michelle O'Neill hat die Proteste scharf verurteilt und zur Ruhe aufgerufen. Ein vor den Protesten in Onlinediensten veröffentlichtes Video zeigt einen Täter, der einen am Boden liegenden, blutüberströmten Mann mehrfach mit einem Messer attackiert. Der 30-Jährige, der sich legal im Vereinigten Königreich aufhält, wurde festgenommen und soll am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Die Polizei hat die Situation unter Kontrolle und hat die Demonstranten aufgerufen, sich zu zerstreuen





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