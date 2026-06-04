Proteste vor WM in Mexiko: Lehrer und Aktivisten fordern Aufmerksamkeit

Eine Woche vor der WM-Eröffnung eskalieren die Proteste in Mexiko-Stadt. Lehrer blockieren Straßen, Angehörige von Vermissten und andere Gruppen planen Aktionen. Die Regierung steht unter Druck.

Eine Woche vor der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexiko -Stadt erlebt die mexikanische Hauptstadt eine Welle von Proteste n. Streikende Lehrer der Gewerkschaft CNTE blockieren seit Tagen Hauptstraßen und haben im historischen Zentrum ein Zeltlager errichtet.

Sie warnten: Wenn es keine Lösung gibt, wird der Ball nicht rollen. Bereits haben sie riesige Fußballer-Skulpturen an der Prachtstraße Paseo de la Reforma umgestürzt und Fenster des Bildungsministeriums zerschlagen. Ihr Protest richtet sich gegen die Bildungspolitik der Regierung und die geplanten Kürzungen. Sie wollen die internationale Aufmerksamkeit durch die WM nutzen, um ihre Forderungen zu unterstreichen.

Auch andere Gruppierungen planen Aktionen. Angehörige von rund 130.000 in Mexiko vermissten Menschen, darunter die 43 seit 2014 vermissten Studenten des Lehrerseminars von Ayotzinapa, sowie Bauern und Kraftfahrer bereiten Proteste und Straßenblockaden vor. Sie erhoffen sich, durch die weltweite Medienpräsenz während der WM Gehör für ihre Anliegen zu finden. Mexiko ist Mitgastgeber der WM gemeinsam mit den USA und Kanada und richtet 13 der 104 Spiele aus.

Demonstrationen sind rund um die Stadien in Mexiko-Stadt, Monterrey und Guadalajara geplant. Die Behörden zeigen sich besorgt über mögliche Beeinträchtigungen des Turnierablaufs. Bereits im Februar ließen gewalttätige Auseinandersetzungen nach der Festnahme und Tötung eines Drogenkartellführers Sicherheitsbedenken aufkommen. Rund 70 Menschen kamen damals ums Leben.

Nun bereiten die sozialen Proteste der Regierung Kopfzerbrechen. Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte auf einer Pressekonferenz: Es gibt viel Provokation. Sie provozieren und wollen, dass wir handeln und die Proteste niederschlagen. Die Regierung steht vor einem Dilemma: Einerseits will sie die Ordnung aufrechterhalten, andererseits vermeiden, durch harte Maßnahmen die Proteste weiter anzuheizen.

Ein Versuch der Lehrer, bis zum zentralen Zócalo-Platz vorzudringen, wurde von der Polizei zunächst verhindert. Auf dem Platz soll das FIFA-Fan-Fest stattfinden. Präsidentin Sheinbaum plant, sich dort das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika auf einer Großbildleinwand anzusehen. Die Umgebung des Zócalo ist derzeit durch meterhohe Metallzäune abgesperrt.

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt, dennoch bleibt die Stimmung angespannt. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Proteste den reibungslosen Ablauf der WM gefährden oder ob die Regierung einen Kompromiss mit den Demonstranten findet





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