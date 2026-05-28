Demonstrations against alleged inhumane conditions in the Delaney Hall detention center in Newark, New Jersey, have escalated, with protesters blocking the entrance and using tear gas and pepper spray. Radical anti-Israel activists have joined the movement, which has drawn criticism from conservative media and resulted in political back-and-forth among Democratic politicians. The protests are taking place near the MetLife Stadium, where the FIFA World Cup final will be held, casting a shadow over the upcoming event.

In Newark, New Jersey, kommt es vor dem Abschiebegefängnis Delaney Hall zu heftigen Proteste n gegen die Abschiebepraktiken der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Die Demonstranten blockieren die Einfahrt und setzen Tränengas und Pfefferspray ein.

In die Protestbewegung haben sich auch radikale Israel-Hasser mit Palästina-Flaggen gemischt. Auslöser waren Berichte über angeblich menschenunwürdige Zustände in der Anstalt, wie verdorbenes Essen mit Maden, überfüllte Räume, fehlende Klimaanlage und mangelnde medizinische Versorgung. Einige Migranten haben angeblich einen Hungerstreik begonnen. Die Anstaltsleitung dementiert diese Vorwürfe.

Die Proteste finden nur 20 Kilometer von der wichtigsten WM-Arena, dem MetLife Stadium in East Rutherford, entfernt statt, in der auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft steigen wird, die in zwei Wochen in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Conservative media criticized democratic politicians for using the issue politically, with the Department of Homeland Security calling their visit a 'political stunt'.

Senator Andy Kim (D-NJ) complained of 'breathing problems' after being pepper-sprayed by ICE agents, while Congress Minority Leader Hakeem Jeffries (D-NY) disputed Kim's claims, stating that the majority of detainees had no criminal record. Trump's hardline immigration policies have overshadowed his second term, with protests and ICE tactics drawing national attention, particularly in Minneapolis. Two activists, Renee Good and Alex Pretti, were shot and killed by federal agents during protests last winter.

In response to the national outrage, the White House removed 'Border Patrol' hardliner Greg Bovino and controversial Homeland Security Secretary Kristi Noem. Their successor, Markwayne Mullin, has since tried to curb some of the most controversial ICE tactics. Now, Mullin denies the claims of protest groups in New Jersey, particularly reports of a hunger strike, stating that some detainees have refused food because they wanted 'ethnic cuisine'.

Regardless, the ongoing protests cast a shadow over the upcoming FIFA World Cup, which is set to begin on June 11





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