Proton aktualisiert den KI-Assistenten Lumo mit neuen Funktionen zur Automatisierung und Integration. Nutzer erhalten mehr Kontrolle über Datenschutz und Workflows.

Der Schweizer Anbieter Proton hat sein Portfolio um den hauseigenen KI-Assistenten Lumo erweitert und diesem ein umfassendes technisches Upgrade verpasst. Die Eidgenossen, die für ihre Mail-Postfächer und Cloud-Speicher mit einem Fokus auf hohen Datenschutz bekannt sind, stellen nun neue Funktionen vor, die die Interaktion zwischen Nutzer und KI grundlegend verändern sollen. Im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung stehen drei neue Kernmodule, die Lumo von einem einfachen Chatbot zu einem integralen Bestandteil des digitalen Arbeitsalltags machen.

Integration durch Connectors und Zugriffskontrolle

Der Assistent Lumo greift ab sofort mithilfe sogenannter Connectors auf ausgewählte Anwendungen und Dateien der Nutzer zu. Diese Funktion ermöglicht es der KI, spezifische Aufgaben im Hintergrund zu erledigen, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen aggregiert. So kann Lumo beispielsweise nach einem bestimmten Dokument auf dem Computer des Nutzers suchen, Reisebuchungen direkt aus dem E-Mail-Postfach extrahieren und zusammenstellen oder relevante Informationen aus Cloud-Speichern abrufen.

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Die Unterstützung erstreckt sich nicht nur auf die hauseigene Proton Mail, sondern umfasst auch Dienste von Drittanbietern wie Jira und Confluence. Die Nutzer behalten dabei die volle Hoheit darüber, welche Zugriffe gewährt werden sollen. Proton betont ausdrücklich, dass keine Unterhaltungen noch Informationen aus verbundenen Apps und Dateien genutzt werden, um die eigenen KI-Modelle zu trainieren oder personalisierte Werbung auszuspielen. Für jeden einzelnen Zugriff kann festgelegt werden, ob Lumo selbstständig handeln, vorher eine Bestätigung anfordern oder eine Aktion unterlassen soll.

Automatisierung durch Schedules und regelmäßige Berichte

Mit der Einführung der Funktion Schedules, auf Deutsch Zeitpläne genannt, wird Lumo zum digitalen Helfer für wiederkehrende Aufgaben. Nutzer können hier komplexe Workflows automatisieren, die in festen Intervallen ausgeführt werden. Ein konkretes Beispiel ist die Einrichtung einer wöchentlichen Zusammenfassung des Posteingangs oder einer monatlichen Auswertung der finanziellen Ausgaben.

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Auch regelmäßige Informationen zu persönlich wichtigen Themen lassen sich so anfordern. Die Bedienung erfolgt dabei intuitiv über natürliche Sprache: Der Nutzer beschreibt den gewünschten Auftrag und legt den Zeitpunkt der Ausführung fest. Im Anschluss daran kann der erstellte Zeitplan detailliert geprüft, bei Bedarf angepasst oder temporär pausiert werden, ohne dass tiefgreifende technische Kenntnisse erforderlich sind.

Personalisierung via Skills und individuelle Vorlagen

Dank der neuen Skills, oder Fähigkeiten auf Deutsch, entfällt die Notwendigkeit, der KI bei jeder einzelnen Unterhaltung dieselben Vorgaben und Kontextinformationen erneut zu erklären. Diese Funktion dient der langfristigen Personalisierung der KI-Interaktion. So kann beispielsweise ein definierter Schreibstil hinterlegt werden, damit Lumo diesen bei der Erstellung von Bewerbungen oder anderen Texten berücksichtig.

Die Bandbreite der Anpassungsmöglichkeiten reicht sogar bis hin zum Speichern von Ernährungsgewohnheiten, was der KI ermöglicht, passende Essenspläne zu erstellen. Lumo nutzt diese gespeicherten Anweisungen und Vorlagen bei Bedarf auch in gänzlich neuen Unterhaltungen, wodurch eine konsistente und individuelle Nutzererfahrung über verschiedene Sessions hinweg gewährleistet wird.

Verfügbarkeit und Open-Source-Transparenz

Die drei Funktionen Connectors, Schedules und Skills sind ab sofort über die neue Lumo-Desktop-App verfügbar. Die Software wird für die gängigen Desktop-Betriebssysteme Windows, macOS und Linux angeboten. Nutzer können sich mit ihrem bestehenden Lumo-Konto anmelden und die neuen Funktionen direkt in ihrer Arbeitsumgebung ausprobieren, ohne zusätzliche Installationen von externen Plugins.

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Parallel zur Veröffentlichung der neuen Features hat das Unternehmen den Quellcode der Anwendung freigegeben. Diese Maßnahme zur Offenlegung des Quellcodes ermöglicht es Interessierten und Technik-Enthusiasten, die technische Umsetzung der neuen Funktionen nachzuvollziehen und die Sicherheit der Implementierung zu überprüfen. Dies unterstreicht das Bestreben von Proton, Transparenz und Vertrauen in die Privatsphäre seiner Dienste zu stärken.