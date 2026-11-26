Wenn die Händler*innen bei „Bares für Rares“ um ein seltenes Objekt kämpfen, dann werden aus Kollegen schnell mal erbitterte Konkurrenten. Ein kurioser Schatz bringt die Gemüter zum Kochen.

geht es immer ruhig und gesittet zu? Fehlanzeige! Wenn die Händlerinnen alles daransetzen, sich auszustechen, kochen gerne mal die Gefühle über. Ein ungewöhnliches Objekt sorgt für ein angespanntes Bieterduell zwischen den Händlern.

Bei „Bares für Rares“ werden meist Schmuck, antike Möbel oder Kunstwerke verkauft, doch ab und zu gibt es wirklich seltene Stücke zu sehen. Brandenburgerin Maren hat in ihrer Folge etwas dabei, das nur die wenigsten kennen dürften:Die Sammlung schwarzer Bücher erinnert auf den ersten Blick an gewöhnliche Fotoalben, doch der wahre Schatz schlummert im Inneren: Das Album ist voll mit alten Druckvorlagen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Von antiken Postkartenmotiven über kleine Glanzbilder sind verschiedenste Bildmotive dabei.

Advertisement

Advertisement

Besonders toll: Es handelt sich um die Musterbücher einer renommierten Druckerei, was den Wert enorm steigert. AuchIch bin begeistert. Weil das ist wirklich wieder so ein Highlight, wo ich sage: ‚Wow!