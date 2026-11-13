Prozess am Landgericht Gera: Lehrer Marc-Lucas T. wegen sexueller Gewalt vor Gericht

Am Landgericht Gera beginnt der Prozess gegen den Lehrer Marc-Lucas T. Angeklagt sind schwere Vorwürfe sexueller Belästigung und Vergewaltigung von Schülerinnen seit 2017.

Am Landgericht Gera findet aktuell der Prozess gegen den 29-jährigen Mathematik- und Sportlehrer Marc-Lucas T. statt. Besonders viele Schüler des Orlatal-Gymnasiums Neustadt an der Orla besetzten die Plätze im Gerichtssaal 103, um dem Verfahren beizuwohnen. Auf der Anklagebank sitzt ihr ehemaliger Lehrer, dem die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung macht. Die Anklage umfasst einen Zeitraum von 2017 bis 2024.

Schwere Vorwürfe gegen Lehrer Marc-Lucas T.

Der angeklagte Marc-Lucas T. steht unter dem Verdacht, sich über mehrere Jahre hinweg an Schülerinnen des Orlatal-Gymnasiums in Neustadt an der Orla sexuell vergangen zu haben. Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft soll es mit einer Schülerin zu zahlreichen Fällen von Geschlechtsverkehr gekommen sein. Zudem wirft die Anklagebehörde vor, dass der Lehrer zwei weitere minderjährige Schülerinnen berührt und geküsst hat. Eine dritte Schülerin soll er verbal belästigt haben.

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Neben den körperlichen Übergriffen macht die Staatsanwaltschaft den Lehrer auch den Besitz von missbräuchlichen Bilddateien von Jugendlichen zur Last. Diese Materialien sollen entweder von den Geschädigten an ihn gesendet worden sein oder von ihm selbst aufgenommen worden sein. Die Anzahl der genannten Fälle und die Schwere der Vorwürfe haben für große Aufmerksamkeit in der Region gesorgt. Die Schüler des Gymnasiums reagierten mit hohem Interesse auf den Prozessbeginn.

Ausschluss der Öffentlichkeit zugunsten von Opferschutz

Für die Öffentlichkeit nahm der Prozessauftakt ein abruptes Ende, als die Nebenklage einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit stellte. Der Antrag diente dem Schutz der Intimsphäre der minderjährigen Mandantin, die die Anzeige gegen Marc-Lucas T. erstattet hatte. Richter Harald Tscherner, der die Verhandlung vorsitzt, gab diesem Antrag sofort statt. Der Schutz der Privatsphäre der Opfer stand dabei im Vordergrund der rechtlichen Entscheidungen.

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Während der Verlesung der Anklageschrift mussten die Besucher den Gerichtssaal verlassen. Auch eine darauf folgende, umfassende Erklärung des Angeklagten zu den Vorwürfen erfolnte nicht öffentlich. Dies sorgte für Frustration bei den anwesenden Schülern und Beobachtern. Der Richter begründete die Maßnahme mit dem notwendigen Schutz der Identität der minderjährigen Betroffenen.

Zeugenaussagen und Ermittlungen in weiteren Städten

Ben D., ein 19-jähriger ehemaliger Schüler des Orlatal-Gymnasiums, beschrieb den Angeklagten zunächst als nett, umgänglich und vertrauenswürdig. Er unterrichtete Ben D. in der 11. und 12. Klasse in den Fächern Mathematik und Sport. Marc-Lucas T. kam 2019 an die Schule. Im Jahr darauf legte Ben D. sein Abitur in Neustadt an der Orla ab. Er berichtete, dass sich das Bild vom Lehrer änderte, als Gerüchte über Beziehungen zu Schülerinnen aufkamen.

Laut Ben D. verdichteten sich diese Gerüchte, als der Lehrer von Partys in Neustadt und Umgebung erzählte, bei denen auch Schülerinnen anwesend waren. Plötzlich blickten die Mitschüler den Lehrer mit anderen Augen an. Inwieweit diese Zeugenaussagen vor Gericht verwertet werden, bleibt abzuwarten. Die Ermittler stießen zudem auf weitere Verdachtsfälle in Wittenberg, Berlin und Jena. Diese Ausweitung der Ermittlungen deutet auf ein größeres Ausmaß der Taten hin.

Verfahrensablauf und erwartetes Strafmaß

Seit seiner Festnahme sitzt Marc-Lucas T. in Untersuchungshaft. Der zuständige Richter Harald Tscherner erklärte, dass bei einem Geständnis zu den Hauptvorwürfen eine Haftstrafe von bis zu siebeneinhalb Jahren in Betracht komme. Dem Angeklagten wurde Gelegenheit gegeben, darüber nachzudenken, ob er ein erweitertes Geständnis ablegt. Dies könnte sich positiv auf die Höhe der Strafe auswirken. Das Landgericht Gera hat bislang neun weitere Verhandlungstage angesetzt.

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Ein Urteil wird für Anfang Februar 2027 erwartet. Die lange Dauer des Verfahrens hängt mit der Komplexität der Vorwürfe und der Anzahl der涉及的 Opfer zusammen. Die Region bleibt gespannt auf das Ende der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens. Die Öffentlichkeit wartet auf eine rechtliche Klärung der schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den ehemaligen Sport- und Mathematiklehrer.