Prozess gegen Ahmad A. vor Gericht Nürnberg-Fürth: Vorwürfe sexueller Ausbeutung

Ahmad A. muss sich vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Vergewaltigung und Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige verantworten.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat den Prozess gegen den 22-jährigen Ahmad A. eröffnet, der als einer von 21 festgenommenen Migranten aus dem Nürnberger Bahnhofsmilieu angeklagt ist. Die Ermittlungskommission EKO bezeichnet die Vorwürfe als schwerwiegend und spricht von systematischer Ausbeutung junger Frauen durch Drogen und Zwang.

Erste Verhandlungstage und Haftstatus

Ahmad A. sitzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft und muss sich nun vor der Justiz für die ihm zur Last gelegten Taten verantworten. Der Angeklagte bestreitet die Kernvorwürfe der Staatsanwaltschaft und behauptet, zu Unrecht beschuldigt worden zu sein. Seine Verteidigung argumentiert, dass die gefundenen Substanzen einfach in seiner Wohnung herumgelegen hätten und keine direkte Verbindung zu den Vorwürfen bestehe.

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Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Drogenhandel

Der Staatsanwalt Matthias Gäberlein wirft Ahmad A. Vergewaltigung, die Abgabe von Betäubungsmitteln an zwei Minderjährige sowie gefährliche Körperverletzung vor. Laut Anklage beabsichtigte der Angeklagte, eine 16-jährige Geschädigte durch die Wirkung eines Medikaments gefügig zu machen und ihre Abwehrfähigkeit herabzusetzen, nachdem er zuvor zurückgewiesene sexuelle Annäherungsversuche unternommen hatte. Er soll sie zur Einnahme gezwungen und in seiner Wohnung festgehalten haben.

Verteidigung und strittige Faktenlage

Die Verteidigung von Ahmad A. führt aus, dass es sich bei den Tabletten um sogenannte Blue Punisher und das sedierende Medikament Lyrica gehandelt habe. Beide Substanzen seien in seiner Wohnung vorhanden gewesen, und die beiden 16-jährigen Bekannten hätten sie sich eigenständig genommen. Demnach läge kein Zwang vor, sondern eine freiwillige Einnahme durch die Jugendlichen ohne fremde Einflussnahme auf ihre Entscheidungsfähigkeit.

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Zeugenaussagen der Mutter der Geschädigten

Die Mutter der 16-Jährigen erfuhr erst Wochen nach den Vorfällen vom Geschehen und schilderte ihre Verzweiflung während der Prozesseröffnung. Sie erklärte, dass ihre Tochter den Angeklagten über dessen Freundin kennengelernt habe, die sie in das Umfeld des Bahnhofs zieht. Die Mutter betonte, dass ihre Tochter stark unter den Erlebnisse leide, aber inzwischen den Kontakt zur Szene abgebrochen habe.

Bestreiten der Tatumstände durch den Angeklagten

Ahmad A. widersprach der Darstellung der Mutter und behauptete, diese habe ihre Tochter selbst mit einem Joint versorgt. Er gab an, regelmäßig einvernehmlich mit der 16-Jährigen verkehrt zu haben und die Mutter sei stets informiert worden, wenn das Mädchen ihn am Wöhrder See besucht habe. Die Mutter wies diese Aussagen als Lüge zurück und bestätigte, dass ihrer Tochter Fotos von weiteren 50 Verdächtigen aus der Bahnhofsszene vorgelegt wurden, von denen viele wiedererkannt wurden.