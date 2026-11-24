Der Prozess gegen Khalaf A. wegen Beihilfe zum Messerattentat am Holocaust-Mahnmal in Berlin beginnt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Unterstützung des Attentäters Wassim Al M. vor.

Der Strafprozess gegen den syrischen Asylbewerber Khalaf A. wegen Beihilfe zum versuchten Mord und zur gefährlichen Körperverletzung hat am Berlin er Landgericht seinen Anfang genommen. Die Anklage wirft dem 20-Jährigen vor, im Februar 2025 den Haupttäter Wassim Al M. bei der Planung und Durchführung eines tödlichen Anschlags am Holocaust-Mahnmal unterstützt zu haben. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer sich absprachegemäß trafen, um die Tat vorzubereiten.

Tatverlauf und Treffen der Verdächtigen

Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft traf sich Khalaf A. am 21. Februar 2025 gegen 13 Uhr mit Wassim Al M. an einer Bushaltestelle am Bahnhof Ostkreuz in Berlin. Die beiden Männer verbrachten den Nachmittag gemeinsam bis kurz vor 16 Uhr, wobei Videoaufnahmen ihre Begegnung an weiteren Bahnhöfen belegen sollen. Die Anklagebehörden führen an, dass Khalaf A. den damals 19-jährigen Wassim Al M. mit unterstützenden Worten bestärkte, einen Menschen jüdischen Glaubens zu töten. Bevor sie sich trennten, habe Khalaf A. Wassim Al M. zudem den Weg zum Tatort gewiesen.

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Attentat auf spanischen Touristen

Wassim Al M. war Stunden vor dem Angriff von Leipzig nach Berlin gereist und trug ein Messer mit gebogener Klinge in seinem Rucksack. Gegen 18 Uhr lauerte er im Stelenfeld des Mahnmals und hielt eine dreiköpfige Gruppe spanischer Touristen im Visier. Als Iker M. und seine Begleiter hintereinander liefen, drehte sich das Opfer um und wurde sofort von dem Angreifer attackiert. Der Attentäter versetzte dem arglosen Mann einen 14 Zentimeter langen Kehlschnitt und schnitt anschließend auch in sein Gesicht.

Gewichtige Urteile und Vorstrafen

Im März erging gegen den Haupttäter Wassim Al M. eine Strafe von 13 Jahren Haft. Das Gericht stellte fest, dass er für ein Verbrechen im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) angereist war und die Tat in Umsetzung einer menschenverachtenden Ideologie begangen hatte. Die Radikalisierung soll durch den Konsum von IS-Videos erfolgt sein. Das Urteil ist gegenwärtig noch nicht rechtskräftig. Das Opfer Iker M. leidet weiterhin schwer an den körperlichen und seelischen Verletzungen des Attentats.

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Ausbildung und Lebensweg des Angeklagten

Khalaf A. verließ Syrien laut Ermittlungen im Juli 2022 und kam zwei Monate später in Deutschland an. Zunächst lebte er in Leipzig, bevor er in verschiedenen Städten in Sachsen residierte, bevor er sich letztlich in Berlin niederließ. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, jedoch besaß er eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Seit sechs Monaten befindet sich der Syrer in Untersuchungshaft, nachdem er von der Bundesanwaltschaft der Beihilfe zum versuchten Mord angeklagt wurde.

Verteidigung und Beweislage im Verfahren

Ein Verteidiger sprach zum Auftakt des Prozesses die Anklage als reine Mutmaßung ab, da keine objektiven Beweise für eine Absprache vorlägen. Trotz monatelanger Ermittlungen, abgehörter Telefonate und zwei verdeckten Ermittler seien die Videoaufnahmen nur ein Beleg für eine zufällige Begegnung. Die defense argumentiert, Khalaf A. habe an der Haltestelle gewartet und Wassim Al M. habe nur nach dem Weg gefragt. Für das weitere Verfahren sind noch 19 Prozesstage eingeplant.