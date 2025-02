Prozess gegen den Mörder von Polizist Rouven Laur beginnt in Mannheim

Der Prozess gegen den afghanischen Flüchtling Ataee, der den Polizisten Rouven Laur (†29) im Juni 2023 in Mannheim ermordete, hat am Donnerstag begonnen. Ataee hatte zuvor einen Anschlag auf die islamkritische Bürgerbewegung Pax Europa geplant.

Petra Laur erscheint am Donnerstagmorgen in einem schwarzen Anzug im Gerichtsaal. Tapfer hält sie ihre Tränen zurück, um dem Täter ihres Sohnes Rouven Laur (†29) in die Augen zu schauen. Seine Hände sind mit Handschellen gefesselt, er hält einen roten Aktenordner vor sein Gesicht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem afghanischen Flüchtling Mord, versuchten Mord in fünf Fällen und gefährliche Körperverletzung vor.

Während die Anklage verlesen wird, sucht Rouven Laurs Mutter immer wieder den Blickkontakt zum Täter. Der Prozess gegen Ataee, der für den Tod des Polizisten verantwortlich ist, hat am Donnerstag in Mannheim begonnen. Ataee hatte am 2. Juni 2023, bewaffnet mit einem Jagdmesser, einem weiteren Messer und einer Präzisionsschleuder mit Munition, einen Anschlag auf die islamkritische Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) geplant. Sein Ziel: Michael Stürzenberger und seine Helfer. Doch die Aktivisten waren nicht im Verdacht. Ataee griff an, verletzte Stürzenberger an der Lippe, zerfetzte seine Wange und ging auf vier weitere Aktivisten los. Im Wahn stürzte sich Ataee mit dem Messer auf den Polizisten Rouven Laur. Die Staatsanwältin erklärte: „Er versetzte ihm von hinten einen Stich ins rechte Schulterblatt – bemerkte dabei die Schutzweste des Beamten und wechselte auf dessen linke Seite.“ Dann traf er Laur mit einem wuchtigen Stich am Kopf, in Höhe des Ohrs. Rouven Laur starb später an dem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Der Mörder wurde durch einen Schuss in die Hüfte gestoppt. Der Vorsitzende Richter Herbert Anderer sagte zu den Prozessbeteiligten: „Dieses Verfahren wird sehr emotionale Momente mit sich bringen. Wir werden bemüht sein, Ihnen Emotionalität einzuräumen. Tun Sie dies uns gegenüber auch.“ Der Anwalt von Ataee kündigte an, dass sich sein Mandant beim nächsten Verhandlungstag zu seiner Person, aber nicht zur Sache äußern wird. Insgesamt sind 53 Prozesstage angesetzt.





