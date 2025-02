Prozess gegen den mutmaßlichen Täter von Polizist Rouven Laur beginnt

Der Prozess gegen Sulaiman A., der 2022 auf dem Mannheimer Marktplatz Polizist Rouven Laur ermordete, ist vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gestartet. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.

Vor fast einem Jahr wurde der Polizist Rouven Laur auf dem Mannheimer Marktplatz ermordet. In Stuttgart ist jetzt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter Sulaiman A. gestartet. Zu den Ereignissen in Mannheim will sich der Angeklagte weiter nicht äußern. Auf dem Foto seines Aufenthaltstitels lächelt Sulaiman A. : Mit geschlossenen Lippen - unsicher, wie ein Pubertärer vor dem ersten Rendezvous. Die braunen Augen schauen in die Kamera.

Die schwarzen Haare scheinen sich von keiner Bürste zähmen zu lassen. Einer seiner Kollegen hatte den Angreifer niedergeschossen. In dem Chaos, das gegen 11.35 Uhr auf dem Marktplatz herrschte. Das wurde gefilmt: A. umkreiste einen Informationsstand der selbst ernannten „Bürgerbewegung Pax Europa“, ein Verein, der über den „politischen Islam aufklären“ will, aber nur islamfeindlich ist. Zu sehen ist, wie am Bildrand eines Videos ein Tumult entsteht, Menschen zu Boden stürzen, ein Mann mit einem Messer, mutmaßlich A., auf einzelne einsticht. Fünf Menschen werden verletzt, teilweise schwer. Nach der schockierenden Tat rechnete die Mutter des getöteten Polizisten in einer SWR-Doku mit der Politik ab und offenbarte, dass ihr Sohn bereits vor dem Einsatz eine „böse Vorahnung“ hatte. Der Fall scheint klar zu sein, den die Richterin und Richter des 5. Strafsenats ab diesem Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verhandeln. In Staatsschutzfällen gibt es nur wenige Richtergruppen, die es mit der Erfahrung der Frau und der Männer um den Vorsitzenden Herbert Anderer aufnehmen können. Freitag, 14.02.2025 | 17:03 Dass das Quintett sich überhaupt mit dem Fall beschäftigt, ist eine Besonderheit: Mord und versuchter Mord werden eigentlich vor großen Schwurgerichtskammern eines Landgerichtes angeklagt. In diesem Fall aber beschuldigt der Generalbundesanwalt (GBA) Sulaiman A., mit besonderer Heimtücke gehandelt zu haben. Er habe sich, verliest Oberstaatsanwältin Verena Bauer, nach der Machtergreifung der Terrororganisation Taliban in Afghanistan im Sommer 2021 angefangen, für den radikalen Islam zu interessieren. Er habe mit der Ideologie der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ sympathisiert. „Andersgläubige zu töten“ sei zum Ziel A.s geworden – rechtlich ein Hinweis auf besonders niedrige Beweggründe. In so einem speziellen Fall kann der GBA ein solches Verfahren an sich ziehen und vor dem Strafsenat eines OLG anklagen. Offenbar überzeugend, weil der Senat die Anklage zuließ. Die Herausforderung für die fünf Richter: Sie müssen quasi ins Innerste A.s blicken, erforschen, ob sein Angriff islamistisch motiviert war. Geradezu unbeteiligt wirkt A., als die Anklägerin die Vorwürfe verliest: er sieht aus, wie auf dem Foto seiner Aufenthaltserlaubnis. Nur, dass er zum Prozessbeginn eine goldfarbene, dünne Brille trägt. Geboren worden sein soll A. im westafghanischen Herat, nahe der Grenze zum Iran. Eine Region, die mehr als 15 Jahre lang seit 2002 italienische und spanische NATO-Truppen sicherten. Die 2011 als erste afghanische Stadt von der Zentralregierung in Kabul unabhängig erklärt wurde, weil sie als sicherste am Hindukusch galt. Im März 2013 war A. zusammen mit seinem Bruder als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Ihr Vater, so soll das Duo den Befragern des Bundesamtes für Migration (BAMF) erzählt haben, habe seine beiden Söhne an die Grenze gebracht und Schleusern übergeben. Ihr Weg habe über den Iran, die Türkei, Griechenland, Italien und Frankreich nach Deutschland geführt. Hier stellten sie einen Asylantrag. A., ein erfolgreicher Taekwondo-Kämpfer, hat einen Hauptschulabschluss und Deutschkurse in Deutschland absolviert. Im Juli 2014 wurde sein Asylantrag abgelehnt, weil das BAMF ihm und seinem Bruder nicht glaubte. Nachbarn soll A. Schläge angedroht haben Das Paar lebte in einer Drei-Zimmer-Wohnung am westlichen Stadtrand des südhessischen Heppenheim. Als das erste von zwei Kindern geboren wird, bekam A. durch die deutsche Staatsangehörigkeit seiner Frau 2023 eine auf drei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Ihr Mann, gibt die Frau zu Protokoll, habe in den Monaten vor der Tat „psychische Probleme“ gehabt. Irgendwann, so der GBA, habe A. sich abgeschottet, seinen Bart wachsen lasen. Nachbarn berichten den Ermittlern, er habe ihnen Schläge angedroht, wenn sie in dem Hochhaus seiner Frau zu nahe gekommen seien. Er soll Moscheen besucht haben, die hessische Verfassungsschützer beobachten und als islamistisch einstufen. Soll sich auf der Plattform Youtube die Filmchen eines afghanischen, zum Dschihad aufrufenden Hasspredigers angesehen haben. Die Richter hätten nur die Aufgabe, betonte Anderer, „sämtliche relevanten Erkenntnisse zusammenzutragen, ob sich der Angeklagte strafbar gemacht hat“. Dies werde der Senat tun, mit Akribie und großer Aufmerksamkeit. Zu mehr sei er nicht berufen oder gar legitimiert





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mord Prozess Stuttgart Sulaiman A. Polizist Rouven Laur Islamismus Terrorismus Staatsschutz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prozess gegen den Mörder von Polizist Rouven Laur beginnt in MannheimDer Prozess gegen den afghanischen Flüchtling Ataee, der den Polizisten Rouven Laur (†29) im Juni 2023 in Mannheim ermordete, hat am Donnerstag begonnen. Ataee hatte zuvor einen Anschlag auf die islamkritische Bürgerbewegung Pax Europa geplant.

Weiterlesen »

Sulaiman A. vor Gericht: Der Prozess zum Tod von Polizist Rouven Laur beginntDer Prozess gegen Sulaiman A., der 2024 einen Polizisten auf dem Mannheimer Marktplatz ermordete, hat begonnen. Der Angeklagte wird vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart von Staatsanwaltschaft und Verteidigung verhandelt. Neben der Anklage wegen Mordes steht auch eine Anklage wegen versuchter Tötung im Raum. Das Gericht wird sich mit der Beweggründe des Angeklagten und den Umständen des Anschlags befassen.

Weiterlesen »

Prozess in Aachen: Polizist wegen Körperverletzung zu einem Jahr auf Bewährung verurteiltMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Mutmaßliche Querdenker stoppen Zug: Prozess nach Haftstrafen in Franken beginntWürzburg - Während der Corona-Krise haben mehrere Menschen einen fahrenden Zug in Würzburg gestoppt, indem sie Planen über ein Bahngleis spannten - vermutlich aus Protest gegen die Auflagen. Nach eingelegter Berufung steht nun die Verhandlung an.

Weiterlesen »

Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn aus gesundheitlichen Gründen ausgesetztDeutschlands Top-Konzerne: Weniger Umsatz, gestrichene Jobs

Weiterlesen »

Prozess gegen Rapper: A$AP Rocky lehnt Einigung mit der Staatsanwaltschaft abMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »