Prozess gegen Eltern der toten Inass T. beginnt in Frankreich

Halima El B. und Ahmed T. werden wegen der Tötung ihrer Tochter Inass im Jahr 1987 angeklagt. Der Prozess in Blois ist historisch bedeutsam.

Der Fall um die Tötung der kleinen Inass T. aus dem Jahr 1987 tritt nach fast vier Jahrzehnten vor die Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Blois in Frankreich wirft der 72-jährigen Mutter Halima El B. und dem 74-jährigen Vater Ahmed T. vor, ihre Tochter schwer gefoltert und dabei getötet zu haben. Die Anklage bezeichnet die Taten als barbarisch und führt an, dass die Eltern ihr Kind so misshandelt hätten, dass der Tod die Folge war. Trotz des hohen Alters der Beschuldigten droht ihnen im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe. Dies markiert einen Wendepunkt in einem der bekanntesten Kriminalfälle der französischen Geschichte.

Entdeckung der Leiche an der Autobahn A10

Am 11. August 1987, mitten in den Schulferien, wurde die Leiche eines kleinen Mädchens zwischen Orléans und Tours am Rand der Autobahn gefunden. Die Kinderleiche war in eine Decke gewickelt und wurde von Passanten als weggeworfener Müll wahrgenommen. Die forensischen Untersuchungen zeigten grausame Spuren der Gewalt: Der Körper wies unbehandelte Knochenbrüche auf, es gab Verbrennungen, die durch ein Bügeleisen verursacht wurden, und deutliche Bissspuren, die auf die Tatverantwortung einer Frau hindeuteten. Trotz intensiver Ermittlungen über mehrere Jahre hinweg blieb die Identität des Kindes lange Zeit rätselhaft.

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Fortschritt durch moderne DNA-Analyse und Identifikation

Der Durchbruch in den Ermittlungen gelang erst dreißig Jahre nach dem Tod des Kindes. Forensiker konnten eine DNA-Spur an Decke und Kleidung aus dem Jahr 1987 auswerten. Die Spuren wurden einem Mann in den mittleren Dreißigern zugeordnet, der wegen einer Schlägerei festgenommen worden war. Bei diesem Mann handelte es sich um den älteren Bruder des toten Mädchens. Durch diesen genetischen Abgleich wurden die heute getrennt lebenden Eltern Halima El B. und Ahmed T. als Tatverdächtige identifiziert und festgenommen. Das tote Mädchen erhielt endlich einen Namen: Inass T. Vor diesem Erkenntnisgewinn war sie in der französischen Öffentlichkeit nur als die "kleine Märtyrerin der A10" bekannt.

Widersprüchliche Statements der angeklagten Eltern

Im Verlauf der Verhöre verschoben die Eltern gegenseitig die Schuld auf den anderen Part. Der Vater Ahmed T. beschuldigte die Mutter Halima El B. der direkten Tatverantwortung. Er gab an, bei seiner Heimkehr das Mädchen bereits tot vorgefunden zu haben. Nach seinen eigenen Angaben hätten beide Elternteile die Leiche der Kleinen auf dem Weg in den Urlaub an dem Fundort abgelegt. Die Mutter hingegen behauptete, das Kind sei während der Autofahrt verstorben. Diese widersprüchlichen Darstellungen stehen im Zentrum der vorliegenden Anklage, die von einer schweren Misshandlung ausgeht, die zum Tode führte.

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Hohen Altersstrafen und psychologische Belastung im Gerichtssaal

Die Angeklagten betreten den Gerichtssaal als Senioren, die physisch und psychisch stark belastet sind. Halima El B. wird unter Polizeischutz zum Prozess gebracht und versteckt ihr Gesicht, um die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit zu vermeiden. Ahmed T. schafft die Stufen zum Gerichtsgebäude nur mit großer Unterstützung. Er bedient sich eines Gehstocks und wird von seinem Anwalt assistiert, da er offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, die Treppen selbständig zu bewältigen. Die Situation im Saal verdeutlicht die lange Zeit des Wartens und der Belastung für alle Beteiligten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in solchen historischen Fällen die körperliche Verfassung der Angeklagten eine Rolle bei der Prozessführung spielt.

Rollenspiegelung der Geschwister und Trauerarbeit der Familie

Die Familie des Opfers ist durch die Tragömie tief zerrissen, aber auch durch Trauer verbunden. Die angeklagten Eltern Halima El B. und Ahmed T. haben insgesamt sechs Kinder. Einige dieser Geschwister treten im aktuellen Verfahren als Nebenkläger auf. Dies unterstreicht, dass die jüngeren Geschwister die Verbrechen nicht auf sich sitzen lassen und Gerechtigkeit für Inass fordern. Sie pflegen liebevoll das Grab von Inass T., die an diesem Tag 43 Jahre alt gewesen wäre. Diese tiefe Verbundenheit zum verstorbenen Mädchen steht im Kontrast zur Brutalität der Anklage, die die Eltern der Tat bezichtigt. Der Prozess dient auch als Raum für die Hinterbliebenen, ihre Geschichte öffentlich zu machen und das Andenken an Inass T. zu ehren.