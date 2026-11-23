Nach sechs Jahren Prozessdauer steht Emre K. vor Gericht. Er soll am 21. Oktober 2020 am Ludolfingerplatz an einem massiven Einbruch in eine Berliner Sparkasse beteiligt gewesen sein, bei dem 961.000 Euro Beute verschwand.

Emre K. stand am Dienstag mit gelassenem Gesichtsausdruck vor dem Landgericht Berlin, um sich für den mutmaßlichen Einbruch in eine Filiale der Berliner Sparkasse in Frohnau zu verantworten. Der 35-Jährige erschien als freier Mann zum Prozessauftakt, obwohl die Ermittlungen bereits sechs Jahre andauern. Trotz intensiver Fahndung und der Identifizierung weiterer Täter ist die komplette Beute aus dem Raub bis heute nicht sichergestellt. Die verschwundenen Gegenstände umfassen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 961.000 Euro.

Tathergang am Ludolfingerplatz im Detail

Der verhandelte Tatvorwurf bezieht sich auf einen präzise geplanten Angriff, der sich am 21. Oktober 2020 gegen 11.06 Uhr ereignete. Überwachungsaufnahmen dokumentieren fünf Täter, die vollständig in Schwarz gekleidet und maskiert die Treppe zum Tresorraum der Filiale am Ludolfingerplatz hinaufstiegen. Die Gruppe verwendete Eisenstangen, um die Abschottungen im Sicherungskeller gewaltsam zu öffnen. Zunächst hebelten die Männer ein im Untergeschoss befindliches Toilettenfenster auf, um von dort aus die Glastür zum Schließfachraum zu gelangen.

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Nach dem erfolgreichen Eindringen räumten die Einbrecher systematisch neun Schließfächer in dem Tresorraum aus. Trotz der Lärmentwicklung wurde ein Alarm ausgelöst, was jedoch nicht verhinderte, dass die Gruppe die Filiale unverletzt und unerkannt verließ. Die Täter konnten das Gebäude um 11.10 Uhr bereits wieder verlassen. Eine Zeugin, die die Flucht beobachtete, berichtete später gegenüber den Ermittlern, dass sie noch sah, wie ein Fahrzeug schnell aus der Tiefgarage der Bank ausfuhr, um die Täter zu bergen.

Ermittlungen und Verurteilungen weiterer Tatbeteiligter

Bereits am selben Tag nach dem Raub richteten die Polizei Berlin die Ermittlungen auf einen Gewerbehof im Bezirk Reinickendorf. Diese Spur führte dazu, dass zunächst neun Männer als Tatverdächtige festgenommen und unter Beobachtung gestellt wurden. Ein Mangel an direkten Beweisen verhinderte jedoch vorerst eine Inhaftierung dieser Gruppe, sodass der Fall zeitweise im Sande zu verlaufen drohte. Im März 2022 legte die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen Emre K. und drei weitere Männer in dieser Sache ein.

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Während das Verfahren um Emre K. noch schwebte, führte die Berliner Polizei zwei der im Frohnauer Fall verdächtigten Männer in Königs Wusterhausen auf frischer Tat. Im Oktober 2022 griff die Polizei zwei Komplizen ein, die versuchten, mit einem schweren Kernbohrer eine Wand des Tresorraums einer Bank zu durchbrechen. Diese beiden Männer wurden festgenommen und später wegen versuchten Diebstahls verurteilt. Der eine erhielt eine Haftstrafe von fünf Jahren, der andere vier Jahre und fünf Monate.

Verfahrensbeendigung für Mitangeklagte und aktuelle Situation

Die strafrechtliche Verfolgung mehrerer ursprünglich verdächtigter Männer wurde bereits abgeschlossen, bevor der Prozess gegen Emre K. überhaupt begann. Aufgrund der bereits verhängten hohen Haftstrafen für die in Königs Wusterhausen gefassten Täter entschied das Gericht, die Ermittlungen gegen diese Verdächtigen im Frohnauer Fall einzustellen. Eine weitere Verurteilung hätte im Vergleich zu den bereits verbüßten oder verhängten Strafen kaum noch ein zusätzliches Gewicht gehabt.

Ebenso verfuhr das Gericht mit einem dritten Verdächtigen, der in einem ähnlichen Fall in Bonn verurteilt worden war. Der vorsitzende Richter wies Emre K. während der Sitzung direkt darauf hin, dass er der Einzige sei, für den die Anklage noch besteht. Der Angeklagte reagierte auf diese Feststellung nicht mit Worten. Sein Verteidiger bestätigte im Gerichtsverfahren offiziell, dass sein Mandant aktuell keine Aussagen zur Sache tätigen werde.