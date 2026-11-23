Im Landgericht Leipzig beginnt die Verhandlung gegen Jeffrey K., der wegen zweifachen Mordes angeklagt ist. Der Anklagevorwurf lautet auf rächende Tat nach Trennung.

Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Leipzig legten die Ermittler neue Beweise im Prozess gegen den 34-jährigen Jeffrey K. vor, der wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in 85 Fällen angeklagt ist. Der leitende Ermittlungsbeamte bestätigte, dass Anfang Mai vom Angeklagten selbst gefilmt wurde, wobei zwei Dashcams im Tatfahrzeug sichergestellt worden seien. Eine Kamera war nach vorn und eine nach hinten ausgerichtet worden, zudem seien Tonaufnahmen in dem Auto sichergestellt worden.

Technische Beweise der Tatfahrt

Laut Anklage fuhr Jeffrey K. am 4. Mai mit seinem Wagen mehrere Hundert Meter durch die gut besuchte Fußgängerzone. Dabei beschleunigte der Mann das Fahrzeug demnach auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde und erfasste dabei mehrere Menschen. Eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann starben bei der Fahrt, während sechs Menschen im Alter von 21 bis 87 Jahren verletzt wurden. Zwei Opfer, ein 75 Jahre alter Mann und eine 84 Jahre alte Frau, erlitten dabei schwere Verletzungen.

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Auf den Aufnahmen der Kameras sei zu erkennen gewesen, dass ein Opfer über einen längeren Zeitraum auf dem Dach des Fahrzeugs gelegen hatte, schilderte der Kriminalhauptkommissar. Dieses Opfer sei dann beim Abbremsen des Autos vom Dach nach vorn geschleudert worden. Der Fahrer brachte das Auto schließlich selbst zum Stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Motiv des Rachens nach Trennung

In dem Verfahren geht die Staatsanwaltschaft von Rache als Motiv aus, wie Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob betonte. Seine Ehefrau habe sich im Februar von ihm getrennt und später das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beantragt, hieß es in der Anklage. Vor der Tat habe er ein Schreiben in seinen Whatsapp-Status geladen, mit dem er die Frau bloßstellen wollte, so die Vorwürfe.

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Vor seiner Festnahme habe er diesen Text von innen gegen die Autoscheibe gehalten, um die Bloßstellung zu verstärken. "Sein Ziel war es, sich so an seiner Frau zu rächen", erklärte der Oberstaatsanwalt deutlich. Neben den Beweggründen der Tat wurde zudem ein handgeschriebener Trennungsbrief der Ehefrau in dem Tatfahrzeug gefunden.

Psychische Verfassung und Verteidigung

Der Angeklagte war wenige Tage vor der Amokfahrt in stationärer Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung. Er hatte sich auf eigenen Wunsch in der Klinik aufgehalten und war Ende April entlassen worden. Er war schon polizeilich aufgefallen, auch wegen Bedrohung und ehrverletzender Delikte im sozialen Umfeld.

Die Verteidigung des 34-Jährigen hat dagegen Zweifel an dem Rachemotiv geäußert. Rechtsanwalt Malte Heise betonte, sein Mandant habe seine Lage als ausweglos empfunden und sei überfordert, hilflos und verzweifelt gewesen. Der Anwalt geht davon aus, dass sein Mandant diese Verzweiflung sichtbar machen wollte, anstatt eine rachsüchtige Handlung zu begehen.

Verfahrensstatus und Schuldfähigkeit

Es wird in dem Verfahren um die Frage nach der Schuldfähigkeit des Mannes gehen, da laut Staatsanwaltschaft weder ein politisches noch ein religiöses Motiv vorliegt. Ein psychiatrischer Sachverständiger ist beim Prozess dabei, um die geistige Verfassung des Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat zu bewerten. Ein vorläufiges Gutachten hatte laut Anklagebehörde keine Hinweise auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit ergeben.

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Der Fahrer war nach der Tat in einer Psychiatrie untergebracht worden, wurde dann aber entlassen und ist nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Dem Verfahren haben sich neun Nebenkläger angeschlossen, um ihre Interessen im Prozess zu vertreten.

Weiterer Prozessverlauf

Die Justiz hat einen soliden Zeitplan für die Aufarbeitung der Tat erstellt, der den Ablauf der Hauptverhandlung strukturiert. Es sind Verhandlungstermine bis zum 7. Juli kommenden Jahres geplant, um die komplexen Beweismittel und Zeugenaussagen vollständig zu prüfen. Dieser Zeitraum erlaubt den beteiligten Parteien, die umfangreichen technischen und psychologischen Gutachten sorgfältig zu sichten.

Die Bevölkerung in Leipzig verfolgt den Prozess mit großer Aufmerksamkeit, da die Taten in einer öffentlich frequentierten Zone stattfanden. Die Sicherung der Videomaterialien und die Analyse der Tonaufnahmen gelten als zentrale Elemente zur Rekonstruktion der Fahrdynamik. Das Gericht wird nun entscheiden, ob die vorgestellten Beweise für eine Verurteilung ausreichen.