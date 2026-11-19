Der Prozess vor dem LG Potsdam gegen Dr. Steffen P. deckt 130 Vergewaltigungsfälle auf. Experten analysieren, wie Manipulation und Scham den Missbrauch über zwölf Jahre hinweg verdeckten.

Der 46-jährige Kinderarzt Steffen P. steht seit dem 2. November vor dem Landgericht Potsdam wegen schwerer sexueller Gewalt zur Verantwortung. Der behandelnde Mediziner der Havelland-Kliniken in Rathenow und Nauen wird der Tatherstellung nach in 130 einzelnen Fällen beschuldigt, die sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt erstreckten. Die Staatsanwaltschaft geht von mindestens 70 opfernden Kindern und Jugendlichen aus, die zum Zeitpunkt der Taten zwischen zwei und 20 Jahren alt waren.

Umfang der Vorwürfe und Tätermodus

Die Anklageschrift beschreibt ein systematisches und über Jahre hinweg ausgeführtes Vorgehen, das die Tathäufigkeit besonders drastisch erscheinen lässt. Steffen P. soll seine Opfer nicht nur in den Klinikeinrichtungen in Rathenow und Nauen erreicht haben, sondern auch bei Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten sowie in seiner privaten Wohnung. Die Taten reichen bis in den Dezember 2013 zurück, was bedeutet, dass der Verdächtige über einen Zeitraum von zwölf Jahren unbehelligt agieren konnte, ohne dass das medizinische Personal oder die Aufsichtsstellen die Eskalation erkannten.

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Zusätzlich zu den direkten Körperkontakten wird dem Angeklagten vorgeworfen, die Taten dokumentiert zu haben. Steffen P. habe die Opfer heimlich fotografiert und gefilmt, was die juristische Dimension der Straftaten zusätzlich verschärft. Die Schrecklichkeit der Statistik liegt nicht nur in der hohen Anzahl der Delikte, sondern auch in der massiven Ausnutzung des Vertrauensverhältnisses, das Kinder und ihre Eltern in ein medizinisches Fachpersonal setzen. Die Opferzahlen von über 70 Betroffenen verdeutlichen das Ausmaß der strukturellen Lücken im Schutzsystem während dieser langen Zeit.

Expertenanalyse zu Manipulation und Taktik

Annelie Dunand, die Diplom-Soziologin und Leiterin des Sozial-Therapeutischen Instituts Berlin-Brandenburg (STIBB) in Kleinmachnow, ordnet den Fall als historisch einzigartig in der Region ein. Die seit 1993 tätige Einrichtung, die als Träger der Jugendhilfe in Brandenburg tätig ist, habe in den vergangenen 30 Jahren keinen vergleichbaren Fall mit einer derart hohen Opferzahl registriert. Dunand betont jedoch, dass derartige Strukturen bundesweit bekannt sind und nicht auf Brandenburg beschränkt bleiben. Ein aktuelles Vergleichsbeispiel ist der Prozess am Landgericht Hannover, der im Juni 2026 gegen einen ehemaligen Narkosearzt abgeschlossen wurde.

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In dem niedersächsischen Fall fotografierte der Täter zwischen 2010 und 2024 heimlich nackte Kinder im Operationssaal und berührte betäubte Mädchen im Intimbereich. Er wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, gab seine Approbation freiwillig zurück und leistete Schmerzensgeld. Wie Annelie Dunand erklärt, ist es eine typische Strategie von Tätern wie Steffen P., ihr Umfeld durch vorgetäuschte Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft für sich einzunehmen. Diese manipulative Masche dient dazu, mögliche Hürden im direkten Umfeld der Kinder zu umgehen und das eigene Image als unantastbar und sympathisch zu wahren.

Das Verhalten des Angeklagten, der sich kumpelhaft und geschätzt präsentierte, entspricht daher exakt den profunden Erkenntnissen der Sexualpädagogik. Die sexualisierte Gewalt beginnt bereits im Kopf des Täters, der nach Zugänglichkeit für seine Opfer sucht. Durch das Sich-beliebt-Machen werden Kontrollmechanismen ausgehebelt. Ein weiteres Tabu im gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema ermöglicht es Tätern, ihre Taten zu leugnen oder als unmöglich erscheinen zu lassen, was das Ansprechen von Verdachtsmomenten erschwert.

Reaktion des Klinikums und kollegiale Nähe

Die Schockstarre im medizinischen Personal der Havelland-Kliniken offenbart die Wirksamkeit der Täterstrategie. Der ehemalige Vorgesetzte des Angeklagten, der einst als Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin fungierte, gab im Prozess an, während seiner Amtszeit keinerlei Anzeichen für sexuelle Übergriffe bemerkt zu haben. Diese Einschätzung wird von weiteren Ex-Kollegen bestätigt, die berichten, dass Steffen P. so hoch geschätzt war, dass einige Mitarbeiter gezielt ihre eigenen Kinder zu Untersuchungen zu ihm brachten.

Ein solcher Blindheitseffekt ist das Ergebnis der erfolgreichen Manipulation. Durch die inszenierte Zuverlässigkeit und den kumpelhaften Umgang mit den Mitarbeitern wurden alle Warnsignale unterdrückt oder ignoriert. Die Täter nutzen das eigene Vertrauen der Kollegen aus, um den Vier-Augen-Prinzip-Standard zu unterlaufen. Solange der Verdächtige als Sympathieträter galt, gab es keinen Anlass für interne Ermittlungen oder eine Überprüfung seines Vorgehens bei Einzeluntersuchungen oder Hausbesuchen.

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Opfervermeidung und künftige Kinderschutz-Maßnahmen

Der Fall kam erst ins Rollen, als im vergangenen Herbst eine Mutter Anzeige erstattete. Ihre damalige neun Jahre alte Tochter, die sich über Nacht zur Behandlung in der Klinik in Rathenow befand, trauerte sich ihrer Mutter an. Dies stellt eine signifikante Abweichung von der Norm dar, da ein großer Teil der Opfer, die auch auf den vom Angeklagten angefertigten Aufnahmen zu sehen sind, bis heute nicht identifiziert wurde. Viele Kinder haben ihre Erlebnisse aus Schamgefühl verschwiegen, wie eine weitere Mutter vor Gericht bestätigte, deren Sohn zunächst bestritt, betroffen zu sein.

Annelie Dunand erklärt dieses Schweigen mit den gezielten psychologischen Mechanismen der Täter. Die Täter bedienen sich der Scham und der entstehenden Schuldgefühle bei den Kindern. Viele junge Opfer verstehen die Natur der Handlungen nicht vollständig, spüren jedoch, dass etwas falsch läuft, können es aber nicht in Worte fassen. Die Polizei wurde erst 2025 aktiv, als sie aufgrund von Zeugenaussagen auf die Familie zukam.

Für die Zukunft werden nun konkrete Maßnahmen im Brandenburger Gesundheitswesen umgesetzt. Das STIBB wurde von den Havelland-Kliniken nach der Inhaftierung des Beschuldigten angefragt, um Mitarbeiterfortbildungen durchzuführen und den Kinderschutz in den Kliniken deutlich zu verbessern. Annelie Dunand betont eindringlich, dass das Vier-Augen-Prinzip strikt eingehalten werden muss, selbst wenn man den betreffenden Kollegen vertraut. Eltern und Kinder benötigen die garantierte Anwesenheit eines weiteren Fachpersonals, wenn Eltern aus medizinischen Gründen den Raum verlassen müssen, um eine Wiederholung der Vorfälle in Rathenow und Nauen zu verhindern. Das Urteil im Prozess gegen Steffen P. ist für den 16. Dezember angekündigt.