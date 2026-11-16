Der Prozess gegen den 18-jährigen Bulgaren Kolyo K. beginnt am Landgericht Stuttgart. Er wird beschuldigt, vier Frauen an einem Feldweg in Nürtingen sexuell angegriffen und missbraucht zu haben.

Der Prozess gegen den 18-jährigen Bulgaren Kolyo K. hat am Montag vor dem Landgericht Stuttgart begonnen. Die Anklage wirft ihm vor, an einem Feldweg in Nürtingen vier Frauen attackiert und unter anderem eine Minderjährige schwer sexuell missbraucht zu haben. Der Angeklagte reiste Mitte Mai nach Deutschland ein und soll sich vor den Taten arbeitssuchend verhalten haben.

Tatort Feldweg in Nürtingen und Angriffsmechanismus

Kolyo K. postierte sich am 11. Juni 2026 gegen Mittag an derselben Stelle, um auf seine Opfer zu lauern. Die erste Begegnung erfolgte mit einer 47-jährigen Frau, die er in gebrochenem Deutsch ansprach. Dabei hielt er ihr sein Smartphone mit einer Sex-Szene entgegen. Die Betroffene konnte aus der Situation flüchten und blieb körperlich unverletzt. Diese Begegnung geschah vor dem Mittagessen am genannten Datum.

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Eine Stunde später stoppte der Angeklagte eine 13-jährige Radfahrerin. Er zerrte das Mädchen am Handgelenk auf eine Wiese und vergewaltigte sie dort. Als das Kind versuchte zu fliehen, packte er sie am Fußgelenk und zog sie zurück, um den Missbrauch fortzusetzen. Dieser zweite Vorfall findet vor dem Gericht als schwerwiegende Tat im Rahmen der Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern statt.

Einen Tag später, erneut an demselben Feldweg, griff Kolyo K. eine weitere Frau an. Er fasste eine 35-jährige Radfahrerin an deren Gesäß. Die Frau gelangte zur Flucht und konnte sich dem Täter entziehen. Dieser Angriff blieb zwar ohne schwere körperliche Folgen, wird jedoch als sexueller Nötigungsversuch gewertet.

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Attacke auf 57-Jährige und Flucht mit E-Bike

Nach dem Angriff auf die 35-Jährige riss Kolyo K. wenig später eine 57-jährige Frau von ihrem Fahrrad. Staatsanwalt Ruben Schendzielorz erklärte im Prozess, dass der Angeklagte beabsichtigte, der Geschädigten die Hose auszuziehen, sie zu küssen und zu vergewaltigen. Die Frau wehrte sich aktiv, indem sie den Angreifer biss. Der Täter erwiderte die attacke, indem er ebenfalls zubiss.

Als sich der Angeklagte zu einem Faustschlag gegen die Frau wandte, näherte sich eine weitere Person auf einem Roller. Dieser plötzliche Zeuge veranlasste Kolyo K. zur Flucht. Er entfernte sich von der Tatstätte auf einem gestohlenen E-Bike. Dieser Vorfall wurde als versuchter schwerer sexeller Angriff gewertet, da die Handlungen bereits in die unmittelbare Tatausführung mündeten.

Die Staatsanwaltschaft betont, dass der Angeklagte systematisch an derselben Stelle lauerte. Die wiederholte Nutzung des gleichen Ortes deutet auf eine vorbereitete Tatweise hin. Die Kombination aus physischer Gewalt, sexuellen Handlungen und der Flucht mit gestohlenem Fahrzeug verschärft die rechtliche Einordnung der Taten im deutschen Strafgesetzbuch.

Geständnis und persönliche Umstände des Angeklagten

Vor Gericht legte Kolyo K. ein Geständnis ab, das sein Verteidiger unterstützte. Der Anwalt erklärte, dass sein Mandant die Vorwürfe einräumt und sehr bereue, was er getan habe. Das Geständnis des Angeklagten selbst fiel jedoch knapp aus. Er bestätigte die Taten im Wesentlichen ohne lange Ausführungen.

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Dem Gericht schilderte Kolyo K. seine Biographie, um die Tatumstände zu kontextualisieren. Er gab an, Roma zu sein und weder lesen noch schreiben zu können. Obwohl er in Bulgarien sieben Jahre die Schule besuchte, erklärte er, dort "nur geschlafen" zu haben. Diese Aussage soll die mangelnde soziale Integration und Bildungslücke im Verfahren berücksichtigen.

Der Beweggrund für die Auswanderung nach Deutschland war die Zusage von Arbeit. Der Angeklagte betonte, dass er nach Deutschland gekommen sei, weil man ihm Beschäftigung versprochen habe. Seit seiner Ankunft Mitte Mai saß er jedoch die meiste Zeit beschäftigungslos herum. Er soll sich an seinem Smartphone Pornos angesehen haben, was als möglicher Auslöser für die Taten im Raum steht.

Rechtsfolgen und Urteilsverkündung

Die rechtlichen Konsequenzen für Kolyo K. sind erheblich. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft aufgrund der Schwere der Taten. Zudem steht eine Abschiebung nach Bulgarien an, sollte das Urteil eine Freiheitsstrafe verhängen. Die Kombination aus schwerem sexuellem Missbrauch und anderen sexualstrafbaren Handlungen führt zu einer hohen Strafandrohung.

Das Urteil ist für den 16. Dezember terminiert. Bis zu diesem Datum bereiten Verteidigung und Staatsanwaltschaft ihre Schlussvorträge vor. Die vier traumatisierten Opfer stehen im Mittelpunkt der Verhandlung. Der Prozess dokumentiert einen schweren Fall sexueller Gewalt an einem öffentlichen Ort in Baden-Württemberg.