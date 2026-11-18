Vor dem Landgericht wird über 130 mutmaßliche Missbrauchsfälle verhandelt. Der 46-Jährige wird belastet, Kinder und Patienten jahrelang geschädigt zu haben. Trauma-Zeugen berichteten.

Ein erschütternder Prozess vor dem Landgericht offenbart den schmerzhaften Leidensweg von Familien, deren Kinder und Angehörige Opfer von systematischem Missbrauch wurden. Zwei Mütter legten eidesstattlich Erklärung über die katastrophalen psychischen Auswirkungen ab, die die Taten des Angeklagten bei ihren Kinder n hinterlassen haben. Die Anzeigenerstatterin, deren Sohn in Behandlung musste, brach während ihrer Aussage im Saal in Tränen aus, während die Mutter ihres Kindes posttraumatische Belastungsstörungen bei ihrer Tochter diagnostiziert sah.

Der 46-Jährige Angeklagte, der seit November 2025 in Untersuchungshaft sitzt, wird beschuldigt, über einen längeren Zeitraum Patienten in Krankenhäusern, Kinder in Kitas und zudem in seiner eigenen Wohnung geschändet zu haben. Die Staatsanwaltschaft führt ihm 130 einzelne Straftaten vor Augen und geht von mehr als 70 betroffenen Opfern aus, was die Dimension des vorgeworfenen Verbrechens in den Fokus rückt.

Also read Sie hat ein Baby aus dem Klinikum in Lüdenscheid entführt: Prozess-Start gegen 18-Jährige

Angeklagter räumt Taten zur Prozessbeschleunigung ein

Zu Beginn des Verfahrens gestand der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Taten vollständig ein, wie er in einer kurzen Erklärung mitteilte. Seine Begründung für das Geständnis bestand darin, den Betroffenen das schwere Verfahren von Aussage vor Gericht zu ersparen und deren psychische Belastung während der Zeugenvernehmungen zu minimieren. Diese vorgezogene Positionierung prägte den Ton des Prozesses, auch wenn die emotionalen Wunden der Zeugen nicht dadurch geheilt wurden.

Psychische Folgen für Kinder und Anzeigenerstatterin

Die Aussage der Anzeigenerstatterin, die die Ermittlungen gegen den 46-Jährigen erst ins Rollen brachte, konzentrierte sich auf die unmittelbaren Folgen für ihren Sohn. Sie berichtete, dass das Kind aufgrund der erlebten Ereignisse eine stationäre Behandlung in einer Tagesklinik aufnehmen musste, um die akute Traumafolge zu bewältigen. Die emotionale Zerrissenheit in ihrem Bericht unterstrich die Schwere des Vertrauensbruchs, der von den Opfern und ihren Familien empfunden wird.

Advertisement

Neben der Anzeigenerstatterin schilderte eine zweite Zeugin die langfristigen Schäden an ihrer Tochter. Diese leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, was auf tiefgreifende seelische Verletzungen hinweist, die das Kind in seiner Entwicklung und im Alltag massiv beeinträchtigen. Die detaillierte Beschreibung der Symptome verdeutlicht, dass die Taten nicht nur kurzfristige Schrecken, sondern dauerhafte psychische Erkrankungen bei den minderjährigen Opfern verursachten.

Entschuldigungen und der drohende Verfahrensende

Der Angeklagte entschuldigte sich vor Gericht bei beiden Zeuginnen und ihren betroffenen Kindern. In einem Fall erfolgte die Entschuldigung persönlich, im zweiten Fall über seinen Verteidiger. Obwohl diese Geste als Versuch der Konfrontation mit den Opfern gewertet werden kann, bleibt die Tragweite der 130 Taten und die Anzahl der mehr als 70 Betroffenen ein unauflösbares Faktum im Prozessgeschehen.

Die Verteidigung des Angeklagten sowie die Staatsanwaltschaft werden nun die weiteren Schritte im Strafverfahren koordinieren. Der Prozess ist für Dezember als beendet geplant, womit die juristische Aufarbeitung der mutmaßlichen Handlungen an den Orten Krankenhaus, Kita und Privatwohnung abgeschlossen sein wird. Die Schwere der Vorwürfe und die psychischen Narben der Opfer werden dabei im Vordergrund der richterlichen Entscheidungsfindung stehen.