Prozess gegen Mohamad D.: Vorbereitung schwerer Gewalttat in Saarbrücken

Der 22-jährige Mohamad D. steht vor dem Landgericht Saarbrücken wegen versuchter Terroranschlags auf Schüler an. Er wollte Videos für Social Media drehen.

Der 22-jährige Syrer Mohamad D. steht seit Kurzem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor dem Landgericht Saarbrücken. Die Staatsanklage wirft ihm vor, einen massiven Anschlag auf eine Schule in Saarbrücken geplant zu haben, bei dem möglichst viele Schüler, Lehrer und Besucher getötet werden sollten. Im Zentrum der Beweismittel steht ein Video, das Mohamad D. auf seinem Mobiltelefon aufgenommen hatte und in dem er eine Kampfbewegung mit einem Messer ausführt.

Planung eines Schulangriffs in Saarbrücken

Laut der Anklageschrift plante der Angeklagte, den Angriff live zu filmen und das Material anschließend im Internet zu verbreiten. Die deutschen Ermittler wurden erst durch einen Hinweis aus England auf die Tatpläne aufmerksam. Das Bundeskriminalamt hatte einen Chat in der Messaging-App Telegram identifiziert, in dem scheinbar schwere Straftaten vorbereitet wurden. Durch die Auswertung dieser Chats und zugehöriger IP-Adressen konzentrierten sich die Fahndungsaktivitäten auf den Raum Saarbrücken.

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Am 29. Mai 2026 führten diese digitalen Spuren zu einer Razzia in der Wohnung des 22-Jährigen. Die Beamten stürmten eine stark abgedunkelte und unübersichtliche Wohnung. Mohamad D. stellte den Polizisten dabei eine Reihe von provokativen Fragen. Er erkundigte sich spezifisch danach, ob die Schutzweste einer Polizistin wirklich kugelsicher sei und ob sie bereits einmal auf einen Menschen geschossen habe. Zudem wollte er wissen, ob sie ihre Dienstwaffe einzusetzen gedachte.

Als die Beamten nach gefährlichen Gegenständen fragten, bestätigte der Angeklagte dies mit einem einfachen Ja. Bei der darauffolgenden Durchsuchung sicherten die Polizisten zwei Jagdmesser mit Klingenlängen von 14 und 14,5 Zentimeter. Des Weiteren fand die Staatsanwaltschaft eine ballistische Schutzweste, einen Schutzhelm, eine Sturmhaube und diverse weiteres Zubehör. Ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung war eine Handyhalterung, die laut Anklage explizit zur Dokumentation des mutmaßlichen Anschlags diente.

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Verhaftung und psychiatrische Untersuchung

Die Ermittler stießen in den digitalen Daten des 22-Jährigen auch auf Hinweise, dass er versucht haben soll, eine Schusswaffe zu beschaffen. Dieser Versuch sei jedoch gescheitert. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens brachten die Beamten Mohamad D. zunächst in die psychiatrische Klinik Sonnenberg. Nach der Auswertung seiner Handys, Computer und weiterer Chat-Verläufe entdeckten die Fahnder das kritische Video vom 27. Mai, welches zwei Tage vor dem eigentlichen Polizeieinsatz aufgenommen wurde.

Am 3. Juni erließ die Justiz einen Haftbefehl gegen den Angeklagten, woraufhin Mohamad D. in Untersuchungshaft genommen wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft führt an, dass der 22-Jährige der sogenannten Attentäter-Fanszene angehört und mit dem militanten Akzelerationismus sympathisiert. Anhänger dieser extremistischen Ideologie zielen darauf ab, durch Gewalt gesellschaftliche Strukturen zum Zusammenbruch zu bringen. Die Telegram-Chats deuten darauf hin, dass der Plan vorsah, an der ehemaligen Schule des Angeklagten einen Blutzoll zu fordern und sich anschließend durch die Polizei töten zu lassen.

Verteidigung bestreitet Tötungsabsicht

Der Verteidiger Riad Kahlil Hassanain bestreitet den entscheidenden Vorwurf der Tötungsabsicht. Er erklärte vor Gericht, sein Mandant habe zu keinem Zeitpunkt tatsächlich vorgehabt, einen Anschlag durchzuführen. Statt um das Töten von Menschen sei es dem Angeklagten vor allem um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien gegangen. Hassanain argumentierte, dass Mohamad D. versuchen wollte, über die Reichweite des Videos Geld zu verdienen, statt reale Gewalt auszuüben.

Falls der Plan, von der Polizei erschossen zu werden, nicht aufgegangen wäre, hatte der Angeklagte laut Ermittlungsakten erwogen, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Vorsitzende Richter sprach das Thema möglicher Suizidgedanken im Prozess direkt an. Mohamad D. selbst äußerte sich während der Verhandlung nicht zu den Vorwürfen. Oberstaatsanwalt Mario Krah klagt den jungen Syrer dennoch wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat an und hält an der Schwere der Anschuldigungen fest.