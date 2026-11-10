Prozess gegen Patricia Schlesinger vor Landgericht Berlin beginnt

Der Strafprozess gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat vor dem Landgericht Berlin begonnen. Die Anklage lautet auf Untreue und sollen Schäden in Höhe von Millionen verursacht haben.

Der lange erwartete Strafprozess gegen die frühere Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB), Patricia Schlesinger, hat am Landgericht Berlin begonnen. Das Verfahren steht im Zeichen schwerwiegender Vorwürfe, die die ehemalige Führungsperson des öffentlich-rechtlichen Senders sowie weitere ehemalige Funktionsträger belasten. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hatte nach umfangreichen Ermittlungen Ende 2025 die Anklage erhoben. Damit rückt die Führungsgeschichte des Senders nun auf der juristischen Bühne ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Ausmaß der Anklage und Zeitrahmen

Das Gericht hat den Prozesskalender bis Ende Juni 2027 festgelegt und dafür insgesamt 56 Prozesstage eingeplant. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bezogen sich auf einen Zeitraum von Januar 2018 bis Juli 2022. Der 65-jährigen Ex-Intendantin werden 26 einzelne Fälle von Untreue vorgeworfen. Die Mitangeklagten stehen für deutlich weniger Fälle zur Rede. Der Vorwurf der Untreue bedeutet, dass den Angeklagten vorgeworfen wird, durch ihr Handeln das Vermögen des öffentlich-rechtlichen Senders RBB geschädigt zu haben. Die genaue Höhe der finanziellen Schäden ist im öffentlichen Teil der Anklageschrift zunächst nicht detailliert aufgeschlüsselt, doch das Ausmaß der 26 Einzeltatbestände bei der Hauptangeklagten deutet auf ein komplexes und umfassendes Verfahren hin.

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Verteidigung und Unschuldsvermutung

Patricia Schlesinger bestreitet alle ihr zur Last gelegten Vorwürfe konsequent. Ihr Rechtsanwalt, Oliver Sahan, erklärte zum Prozessauftakt öffentlich, dass seine Mandantin alle Entscheidungen, die sie während ihrer Amtszeit als Intendantin traf, ausschließlich an den Interessen des RBB ausgerichtet habe. Es sei gut, dass nun die Klärung der Vorwürfe beginne, so Sahan. Auch die weiteren Angeklagten weisen die ihnen vorgeworfenen Taten zurück. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt im deutschen Rechtsstaat die allgemeine Unschuldsvermutung. Dies bedeutet, dass alle Angeklagten in der Öffentlichkeit und im Gerichtsverfahren solange als unschuldig behandelt werden müssen, bis ihre Schuld in der Hauptverhandlung erwiesen ist.

Beobachtung durch Medien- und Branchenexperten

Das hohe mediale Interesse am Verfahren macht sich auch in der Anwesenheit prominenter Prozessbeobachter bemerkbar. Mehrere bekannte Namen aus der deutschen Fernsehlandschaft haben sich zur Eröffnung der Hauptverhandlung eingefunden. Darunter befanden sich der frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender und der Ex-ARD-Chefredakteur Hartmann von der Tann. Claus Kleber, der langjährige Moderator des ZDF "heute journals", erklärte in diesem Kontext, er wolle den Prozess gemeinsam mit seinen Kollegen als "Freunde und ehemalige Kollegen" beobachten. Diese Präsenz unterstreicht die Bedeutung, die das Verfahren für die weitere Entwicklung und das Ansehen des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat.

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Weitere Angeklagte und institutionelle Folgen

Neben Patricia Schlesinger sind weitere ehemalige Führungskräfte des RBB und damit des ARD-Konzerns in dem Verfahren angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft diesen Personen ebenfalls unterschiedliche Formen der Beteiligung an den mutmaßlichen Taten vor. Obwohl die Zahl der angeklagten Fälle für die Mitangeklagten geringer ist als für die ehemalige Intendantin, bleibt das Ausmaß der Vorwürfe signifikant. Die genaue Rolle der einzelnen Beschuldigten in den verschiedenen der 26 Fälle bei Schlesinger wird im weiteren Verlauf des Prozesses vor dem Landgericht Berlin zu klären sein. Die Verurteilung könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die Personalstruktur und die interne Kontrollkultur beim RBB haben.

Blick in die Zukunft des Verfahrens

Der Prozess ist auf eine Dauer von mehreren Jahren angelegt, da 56 Verhandlungstage bis zum 29. Juni 2027 eingeplant wurden. Diese lange Zeitspanne erlaubt dem Gericht, die komplexen finanziellen und managementrechtlichen Zusammenhänge sorgfältig zu prüfen. Für die Öffentlichkeit bleibt abzuwarten, wie die Beweislage im Laufe der Hauptverhandlung ausfällt. Patricia Schlesinger und ihre Mitangeklagten bleiben bis zum Ende des Verfahrens weiterhin in ihren Ämtern oder in ihren nachvertraglichen Positionen, sofern keine weiteren gerichtlichen Maßnahmen wie Untersuchungshaft angeordnet werden. Das Urteil wird maßgeblich darüber entscheiden, wie die Vergangenheit des RBB in den kommenden Jahren bewertet und aufgearbeitet wird.