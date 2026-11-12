Das Gerichtsverfahren gegen Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und Mitangeklagte wegen Untreue beginnt. Im Fokus stehen ungenehmigte variable Vergütungen und massive Einsparzwänge des Senders.

Der Prozess gegen die ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, sowie drei weitere Mitangeklagte hat am Donnerstag mit der Beweisaufnahme begonnen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht der Vorwurf der Untreue, der den Beschuldigten eine Schädigung des Vermögens des öffentlich-rechtlichen Senders nahelegt. Die Anklage lastet den Führungskräften vor, das Vermögen des RBB in einem Zeitraum von Januar 2018 bis Juli 2022 durch diverse Handlungen geschädigt zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wirkt als Anklägerin in diesem Verfahren, das die Spannungen zwischen finanziellen Sparzwängen und den Vergütungen der Führungsebene aufzeigt.

Vertragliche Details und Gehaltsentwicklung der Intendantin

Bereits vor dem ersten Zeugenaufruf rücken die finanziellen Rahmenbedingungen in den Fokus, die mit dem Amt der Intendantin verbunden sind. Als Patricia Schlesinger im April 2016 vom Rundfunkrat erstmals zur Intendantin gewählt wurde, trat sie ihr Amt mit einem garantierten Jahresgehalt von 261.000 Euro an. Dies geht aus dem vorliegenden Dienstvertrag hervor, der zudem die Gewährung einer leistungsbezogenen variablen Vergütung sowie die Bereitstellung eines Dienstwagens mit Chauffeur vorsieht. Der Vertrag sieht ferner vor, dass das Gehalt nach Ablauf von drei Jahren auf seine Angemessenheit hin überprüft wird.

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In der Folgezeit steigerte sich das Einkommen der Ex-Chefin deutlich. Den Angaben zufolge erhöhte sich Schlesingers Jahresgehalt im Jahr 2021 auf rund 303.000 Euro. Diese Entwicklung steht im engen Zusammenhang mit der Anklageschrift, die variable Vergütungen ohne die erforderliche Zustimmung des Verwaltungsrates zum Gegenstand hat. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, Gelder unter bewusster Umgehung der Kontroll- und Aufsichtsfunktion des Verwaltungsrates gewährt zu haben. Dies soll gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen haben.

Höhe der ungenehmigten Zahlungen und Beteiligung der Angeklagten

Zentraler Punkt der Anklage ist die Auszahlung von insgesamt rund 933.000 Euro an variablen Vergütungen an Führungskräfte des RBB zwischen April 2019 und Juli 2022. Die Generalstaatsanwaltschaft stuft diese Geldflüsse als ohne sachlichen Grund gewährt ein. Besonders im Fokus steht Patricia Schlesinger, der vorgeworfen wird, rund 223.000 Euro für erreichte Zielvereinbarungen erhalten zu haben. Insgesamt werden ihr 26 Fälle vorgeworfen, in denen sie eine führende Rolle in den umstrittenen Entscheidungen innehatte.

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Neben der Ex-Intendantin sind weitere hochrangige Mitarbeiter des Senders angeklagt. Wolf-Dieter Wolf, der ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrates des RBB und mittlerweile 82 Jahre alt, stehen 13 Fälle zur Last. Auch der Ex-Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter, der 67-jährige ehemalige Juristische Direktor, sowie die damalige Juristische Direktorin mit 54 Jahren werden in die Ermittlungen einbezogen. Hagen Brandstäter soll an fünf Fällen beteiligt gewesen sein, während die Juristische Direktorin in sechs Fällen eine Rolle spielte. Die Verteidiger aller Angeklagten weisen die Vorwürfe der Untreue kategorisch zurück.

Hintergrund der Krise und Forderungen des Senders

Die rechtlichen Auseinandersetzungen wurzeln in einer tiefen Krise, in die der Rundfunk Berlin-Brandenburg im Sommer 2022 stürzte. Auslöser waren damals schwere Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Verschwendung an der Spitze des Senders, die zur Rücktritt der 65-jährigen Schlesinger führten. Der Sender befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren in einer finanziell angespannten Lage. Eine E-Mail aus dem Sommer 2018, verfasst vom damaligen Unternehmenssprecher, macht die drückende Situation deutlich. In diesem Schreiben heißt es: Kurz gesagt, das Sparen hört nicht mehr auf.

Die finanziellen Engpässe sind strukturell bedingt und in der Mail detailliert ausgeführt. Zwischen 2017 und 2028 sollen beim RBB mehr als 72 Millionen Euro eingespart werden. Dazu gehörten konkrete Maßnahmen wie der Abbau von 7,5 ausfinanzierten Planstellen jährlich sowie Kürzungen im Programmteil. Die Mail warnte zudem davor, dass sich die finanzielle Situation ab 2021 weiter verschärfen könnte. Diese langfristigen Sparpläne stehen nun in einem drastischen Kontrast zu den im Prozess diskutierten hohen Gehältern und Boni der Führungsspitze.

Zivilrechtliche Folgen und weitere Verfahrensschritte

Die strafrechtliche Ahndung der Untreue geht einher mit erheblichen zivilrechtlichen Forderungen des Senders. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg verlangt von Patricia Schlesinger insgesamt rund 1.78 Millionen Euro zurück. Schlesinger pocht jedoch auf ihr Ruhegeld und bestreitet die Rechtmäßigkeit der Forderungen. Parallel dazu laufen weitere Verfahren vor Zivilgerichten, in denen es um ähnliche Themenkreise und viel Geld geht. Die Generalstaatsanwaltschaft beziffert den geschädigten Vermögenswert des RBB durch die angeklagten Handlungen auf gut 1,7 Millionen Euro.

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Die Verhandlung vor den Richtern geht am Dienstag mit weiteren Beweismitteln und Zeugenvernehmungen weiter. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht die Argumente der Anklage, die sich auf die Umgehung von Kontrollmechanismen stützt, mit den Verteidigungsstrategien der Angeklagten abwägt. Der Fall hat nicht nur für den Rundfunk Berlin-Brandenburg große Bedeutung, sondern wirft auch grundsätzliche Fragen zur Verwaltung öffentlicher Rundfunkanstalten und deren Transparenz auf. Die Öffentlichkeit verfolgt die Entwicklung der Beweisaufnahme mit großer Aufmerksamkeit.