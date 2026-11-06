Prozess gegen Peter Fitzek: Selbsternannter König vor Gericht in Düsseldorf

Peter Fitzek, angeblicher König des KRD, steht wegen Betrug und Urkundenfälschung vor Gericht. Details zum Prozessbeginn und den Vorwürfen.

Der Prozess gegen den 61-jährigen Peter Fitzek, der sich selbst zum Staatsoberhaupt seines "Königreichs Deutschland" ( KRD) gekürt hat, hat seine offizielle Phase am Oberlandesgericht in Düsseldorf begonnen. Fitzek, der bei seinem Erscheinen einen grauen Pullover trug und von sich behauptet, er heiße nicht Fitzek, sondern "Peter der Erste, Menschensohn des Horst und der Erika", bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe kategorisch. Noch vor der eigentlichen Verhandlung erklärte er gegenüber der Presse, die Anschuldigungen seien "alles Unsinn", was jedoch keine Änderung am Verfahrensablauf bewirkte.

Sicherheitsvorkehrungen im Terrorbunker

Der Beginn der Verhandlung musste aufgrund extremer Sicherheitsmaßnahmen verzögert werden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wird in Fachkreisen als sogenannter "Terrorbunker" bezeichnet, was strenge Kontrollen und versetzte Zeitpläne zur Folge hat. Anstatt wie ursprünglich geplant um 9.30 Uhr sollte der Prozess erst um 10.25 Uhr morgens beginnen. Diese Verspätung unterstrich bereits symbolisch die Sonderstellung des Angeklagten, der von Anhängern als monarchische Figur behandelt wird, während die Justiz ihn als gefährlichen Betrüger einstuft.

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Die Anfänge des Königreichs Deutschland

Die historischen Wurzeln des umstrittenen Staates liegen im Jahr 2012. Peter Fitzek soll im September 2012 in Wittenberg die offizielle Gründung des "Königreichs Deutschland" vorangetrieben haben. Das erklärte Ziel dieser Separatistenbewegung war laut den Anklageschriften die Schaffung einer parallel zur Bundesrepublik existierenden Struktur, um das bestehende System zu unterlaufen. Dazu gehörten die Entwicklung einer eigenen Identitätspolitik und die Etablierung alternativer Verwaltungsstrukturen, die keinen Bezug zur deutschen Staatlichkeit nehmen sollten.

Offene Anschuldigungen wegen Betrug

Den Vorwürfen zufolge sollte das Projekt des KRD durch den Betrieb eines eigenen Meldeamts, die Ausgabe eigener Ausweisdokumente und die Einführung einer eigenen Währung profitabel gemacht werden. Ergänzend sollten ein eigenes Bank- und Versicherungssystem aufgebaut werden, um die finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die Staatsanwaltschaft wirft Fitzek vor, mit diesen Maßnahmen systematisch Bürger durch die Ausstellung gefälschter Pässe und die Sammlung von Gebühren für nicht existente staatliche Leistungen getäuscht zu haben.

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Finanzielle Dimension und aktuelle Lage

Die wirtschaftlichen Ausmaße der mutmaßlichen Straftaten reichen weit zurück in die jüngere Vergangenheit. Allein im Zeitraum zwischen 2020 und 2025 sollen durch die Aktivitäten des KRD große Geldsummen geflossen sein. Die genaue Höhe der betrogenen Beträge ist ein zentraler Punkt der Beweisaufnahme im laufenden Verfahren. Die Justiz geht davon aus, dass die Opfer nicht nur finanzielle Einbußen erlitten, sondern auch in rechtliche Fallstricke manövriert wurden, da sie auf die Validität der ausgegebenen KRD-Dokumente vertrauten.

Symbolik im Gerichtssaal

Besondere Aufmerksamkeit erregte während der Anhaltungen der verhaltensorientierte Auftritt des Angeklagten. In einer Szene, die die mediale Berichterstattung präsentierte, hielt Fitzek während der Verlesung der Anklage einen Schuh in Richtung des Publikums. Dies wurde von Zeugen als Zeichen von Missachtungskomik oder als Hinweis auf eine angebliche "Schuhnot" im eigenen Reich interpretiert. Während er äußerlich ruhig wirkte und seine Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, verwirrten seine Angaben zu seiner Identität die Teilnehmer am Prozess, da er eine Staatsangehörigkeit beanspruchte, die es international und verfassungsrechtlich nicht gibt.