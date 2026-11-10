Prozess gegen RBB-Intendantin Schlesinger: Vorwurf der Untreue und unzulässiger Zahlungen

Vor Gericht steht Patricia Schlesinger wegen Untreue. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr und weiteren RBB-Vorständen illegale Boni, teure Privatessen und gefälschte Reisekosten vor.

Der Prozess vor dem Landgericht Berlin wirft ein kritisches Licht auf die Führungsriege des Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB). Patricia Schlesinger, die ehemalige Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders, steht zusammen mit drei weiteren ehemaligen Spitzenfunktionären des Instituts der Anklage der Untreue. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin belastet die Angeklagten damit, in einer Phase, die vier Jahre nach Schlesingers Abgang liegt, durch unzulässige Finanzstrategien erhebliche Schäden für die Gebührenzahler verursacht zu haben.

Es handelt sich um einen historischen Sonderfall in der deutschen Medienlandschaft. Es ist das erste Mal, dass eine Top-Managerin des Deutschen Fernsehens solchen schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt ist. Die rechtlichen Konsequenzen sind dramatisch: Für die Anklagepunkte drohen den Beschuldigten bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozess beleuchtet die Finanzpraktiken unter der Führung von Schlesinger und ihrem Team zwischen 2019 und 2022 detailliert.

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Kern der Anklage: Vergütungssystem und Boni

Im Fokus der Ermittlungen steht ein vom Sender implementiertes Vergütungssystem für Spitzenmanager, das laut Staatsanwaltschaft die zuständigen Kontrollgremien gezielt umging. Der RBB zahlte in dem genannten Zeitraum Sondervergütungen aus, die nicht den strengen Richtlinien für öffentlich-rechtliche Institutionen entsprachen. Die Ermittler beziffern den Gesamtumfang der ausbezahlten Boni auf mehr als 933.000 Euro. Dabei ist Patricia Schlesinger als Hauptbetroffene hervorgehoben worden.

Allein Patricia Schlesinger sollen in diesem Zeitraum rund 224.000 Euro an zusätzlichen Zahlungen zugeflossen sein. Die Staatsanwaltschaft interpretiert diese Summen nicht als gerechtfertigte Leistung, sondern als direkten Schaden für den Sender und damit für die Allgemeinheit, die über die Rundfunkgebühren finanziert wird. Zusätzlich wurden sogenannte ARD-Zulagen gewährt, die als zweite Säule der umstrittenen Finanzpolitik gelten. Als der RBB 2022 den Vorsitz in der ARD übernahm, erhielten mehrere Führungskräfte monatlich 1700 Euro dazu.

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Stakeholder-Positionen und angeklagte Personen

Neben Patricia Schlesinger sind drei weitere hohe Funktionäre des RBB als Angeklagte im Verfahren geführt. Mit dabei ist Wolf-Dieter W., 82 Jahre alt und Vorsitzender des Verwaltungsrates, sowie Susann L., 54 Jahre alt und Chefin der Juristischen Abteilung. Hinzugekommen ist Hagen B., 67 Jahre alt und Verwaltungsdirektor. Die Staatsanwaltschaft wirft diesen vier Personen vor, gemeinsam das System der unzulässigen Zahlungen getragen und die Aufsichtsratskontrollen ausgehebelt zu haben. Alle Angeklagten bestreiten die Vorwürfe und berufen sich auf die Unschuldsvermutung.

Die Verteidigung von Patricia Schlesinger, vertreten durch den Rechtsanwalt Oliver Sahan, hat deutlich gemacht, dass man die Anschuldigungen vollumfänglich entkräften werde. Dies gilt auch für die anderen Beschuldigten, die jede strafrechtliche Verantwortung zurückweisen. Die Rolle von Wolf-Dieter W. als Aufsichtsratsvorsitzender rückt dabei besonders in den Vordergrund, da er als Vertreter der Eigentümer und Aufsichtsratsstruktur für die Freigabe solcher Finanzen zuständig wäre. Die Mitangeklagte Susann L. hatte als Chefjuristin die rechtliche Absicherung dieser Zahlungen zu gewährleisten, während Hagen B. als Verwaltungsdirektor die operative Umsetzung koordinierte.

Persönliche Bereicherung und gefälschte Ausgaben

Ein weiterer schwerwiegender Punkt der Anklageschrift betrifft private Ausgaben, die der Sender als Betriebskosten abrechnete. Patricia Schlesinger bewirtete Gäste in ihrer Privatwohnung mit teurem Catering und Champagner. Sie gab an, dies diene der Geschäftsanbahnung oder dem Dienstverkehr. Die Gäste themselves sahen die Zusammenkünfte jedoch als rein private Veranstaltungen. Der Sender erstattete die Kosten für zehn solcher Abendessen vollständig. Dies wird von der Staatsanwaltschaft als klarer Missbrauch von Ressourcen gewertet.

Ergänzend zu den Abendessen wirft die Anklage Schlesinger vor, private Reisen auf Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgerechnet zu haben. So reichte sie im Zusammenhang mit einer Reise nach London mit ihrem Ehemann Kosten in Höhe von rund 1650 Euro beim RBB ein. Als Begründung für die Notwendigkeit dieser Dienstreise führte sie die Pflege von Kontakten nach dem Brexit an. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine private Urlaubsreise, die nicht dem geschäftlichen Interesse des Senders diente und daher nicht erstattungsfähig war. Dieser Punkt unterstreicht den Vorwurf der persönlichen Bereicherung auf Kosten der Gemeinschaft.

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Weitere finanzielle Verluste und Chefredakteur Singelnstein

Neben den direkten Zahlungen an die Intendantin und das Führungsteam wird auch der Fall des RBB-Chefredakteurs Christoph Singelnstein, 71 Jahre alt, als Schadensposten aufgeführt. Seine Vertragsverhältnisse unterzogen sich einer Reihe von ungewöhnlichen Veränderungen. Zuerst wurde sein Vertrag verlängert, bevor er später vorzeitig freigestellt wurde. Trotz der Beendigung der aktiven Mitarbeit erhielt er weiterhin hohe Zahlungen vom Sender.

Die Finanzströme im Fall von Christoph Singelnstein summieren sich zu einem erheblichen Betrag. Nach damaligen Berichten kassierte er monatlich mehr als 8000 Euro als Ruhegeld. Zusätzlich erhielt er rund 6300 Euro als Beraterhonorar. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Schaden, der dem RBB durch diese Doppelauszahlungen entstand, auf rund 662.000 Euro. Dies zeigt, dass die umstrittenen Finanzpraktiken nicht nur die Intendanz, sondern auch andere Hochbeamtenebenen des Senders betrafen und strukturell in der Verwaltung verankert waren. Die Gesamtschadenssumme des Verfahrens ist damit komplexer und höher als die reinen Boni der Intendantin. Der Prozess wird nun klären, ob diese Praktiken rechtswidrig waren oder im Ermessenspielraum der damaligen Führung lagen.