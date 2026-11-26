Der schockierende Fund von Dutzenden Ziegenkadavern auf einem Hof in Bayern wurde nun vor Gericht verhandelt. Das ehemalige Landwirte-Paar wurde wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt.

sind die beiden Halter wegen Verstoßes gegen das Tierschutz gesetz zu einer Bewährungsstrafe von je eineinhalb Jahren verurteilt worden. Das teilte eine Sprecherin des örtlichen Amtsgerichts mit.

Den beiden Angeklagten war vorgeworfen worden, den Ziegen knapp zwei Jahre lang länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben, indem sie die Tiere nicht mit ausreichend Wasser und Nahrung versorgten. Auch hätten sie erkrankten Tieren die erforderliche tierärztliche Behandlung vorenthalten. In der Folge verendeten zahlreiche Ziegen.

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Ihre Kadaver beziehungsweise deren Reste waren nach einem Hinweis an das Veterinäramt im Mai 2025 auf dem Hof entdeckt worden – teils in einem Massengrab. 41 geschwächte, aber noch lebende Ziegen wurden anderweitig untergebracht. Nun stand das ehemalige Landwirte-Paar vor dem Amtsgericht Landsberg. Während der 36-Jährige die Vorwürfe unter Verweis auf psychische Belastungen und Überforderung durch andere anfallende Arbeiten vollständig einräumte, bestritt die 38-Jährige, Kenntnis von den Zuständen gehabt zu haben.