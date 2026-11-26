Prozess Oberlandesgericht Düsseldorf: 54-Jähriger gesteht Spionage für den russischen Geheimdienst FSB.

Der 54-Jährige räumt ein, unter Zwang Informationen für den FSB gesammelt zu haben. Wie er unter Druck gesetzt wurde, sagte er nicht. Ein 54-jähriger Mann hat am Düsseldorfer Oberlandesgericht gestanden, für den russischen Geheimdienst FSB spioniert zu haben.

Er habe im sauerländischen Attendorn erzwungenermaßen Informationen über einen Mann gesammelt, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt erklären. Wie er unter Druck gesetzt wurde, sagte er in der knappen Erklärung nicht. Der geständige Spion hat die russische und die ukrainische Staatsangehörigkeit. Bei der ausspionierten Zielperson handelte es sich laut Generalstaatsanwaltschaft um einen Mann, der für die ukrainischen Streitkräfte gearbeitet haben soll.

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Er soll geflüchtete Ukrainer in Polen auf eine Rückkehr sowie auf Kämpfe vorbereitet haben. Laut Anklage gab der mutmaßliche Spion spätestens seit November 2025, bis zu seiner Festnahme am 27. März 2026 Informationen an denhabe vermutlich dazu gedient, weitere geheimdienstliche Operationen gegen die Zielperson in Deutschland vorzubereiten, erklärte die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft. Das Gericht hat für den Prozess bis Januar 2027 acht Verhandlungstage angesetzt.