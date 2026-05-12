Prozess in Köln: Angeklagte soll gestohlenes Schmuckgut zu Barren eingeschmolzen haben

Vor dem Landgericht Köln beginnt der Prozess gegen vier Personen, die gewerbsmäßige Hehlerei von gestohlenem Schmuck und Edelmetallen begangen haben sollen. Die Wrapper verarbeiteten das Diebesgut zu Barren. Für das Verfahren wurden acht Tage geplant.

Ein brisanter Prozess beginnt in Köln: Vier Personen zwischen 33 und 51 Jahren müssen sich vor dem Landgericht der Stadt ab heute verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßige Hehlerei vor, da sie mutmaßlich gestohlenen Schmuck und Edelmetalle im Wert von rund einer halben Million Euro erworben haben.

Laut Anklage stammten die Waren aus Diebstählen und Betrugsdelikten und sollten profitabel weiterverkauft werden. Um die Herkunft zu verschleiern, hatten die Angeklagten eine radikale Methode gewählt: Der Schmuck wurde nach dem Erwerb eingeschmolzen und in einem betriebseigenen Ofen zu Gold- und Silberbarren vergossen. Als Hauptverdächtige gelten der 48-jährige Inhaber eines Kölner Juwelierladens, seine 51-jährige Ehefrau sowie ein 33-jähriger Angestellter und der 42-jährige Bruder des Inhabers. Sie alle sollen in die Machenschaften verwickelt gewesen sein.

Für den Prozess am Landgericht Köln wurden acht Verhandlungstage anberaumt, ein Urteil soll Ende Juni erwartet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Verfahren Aufschluss über die Strukturen der illegalen Wertumwandlung von Diebesgut geben könnte. Sollte die Schuld der Angeklagten bewiesen werden, drohen ihnen jeweils mehrjährige Haftstrafen





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