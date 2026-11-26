Nach Sexualmissbrauchsverfahren im Havelland entwickeln Brandenburger Kliniken verbindliche Schutzstandards. Ein neues Rahmenkonzept soll Prävention und Kontrolle in der Kinder- und Jugendmedizin stärken.

Ein schwerwiegender Missbrauchsfall in der brandenburgischen Kinder- und Jugendmedizin steht aktuell im Mittelpunkt des Interesses. Am Landgericht Potsdam wird gegen einen Kinder- und Jugendmediziner ermittelt, der vorgeworfen wird, in den Kliniken in Rathenow und Nauen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittler haben dabei festgestellt, dass mehr als siebzig Kinder und Jugendliche von den Taten betroffen waren. Insgesamt wurden dabei mehr als hundertdreißig Straftaten registriert, was ein enorm hohes Maß an Opfern in einem relativ kurzen Zeitraum aufzeigt.

Jahrelange Missbrauchsfälle in Rathenow und Nauen

Der Angeklagte, der als medizinischer Experte in der Pädiatrie tätig war, soll seine Position missbraucht haben, um Zugang zu schutzbedürftigen Minderjährigen zu erlangen. Die Struktur der Havellandkliniken bot dabei die Möglichkeit für wiederholte Vorfälle. Die hohe Zahl der Straftaten unterstreicht die Dringlichkeit systematischer Präventionsmaßnahmen in diesem Bereich. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Familien fordern nun klare Strukturen, um solche Ereignisse in der Zukunft vollständig auszuschließen. Der Prozess vor dem Landgericht Potsdam dient dabei nicht nur der Aufklärung der individuellen Taten, sondern auch der gesellschaftlichen Verarbeitung des Vertrauensbruchs in der medizinischen Versorgung.

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Neues Rahmenkonzept zur Prävention von Kindeswohlgefährdung

Um solche Vorfälle künftig besser zu vermeiden, hat die Brandenburger Landeskrankenhausgesellschaft ein Muster-Rahmenkonzept für den Kinderschutz entwickelt. Dieses Dokument stellt verbindliche Empfehlungen dar, anhand derer die einzelnen Krankenhäuser vor Ort ihre eigenen Schutzkonzepte implementieren sollen. Michael Jacob, der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft, betont, dass Kinderschutz ein zentrales Anliegen der institutionellen Gesundheitsversorgung im Land sei. Die neue Rahmenordnung zielt darauf ab, strukturelle Schwachstellen zu identifizieren und zu schließen, bevor sie ausgenutzt werden können. Sie stellt somit eine direkte institutionelle Antwort auf die jüngsten Skandale dar.

Strenge Kontrollen und Verhaltenskodex für medizinisches Personal

Das vorgestellte Konzept empfiehlt konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung, darunter die Durchführung von Risiko- und Potenzialanalysen. Dabei sollen spezifische Risikofaktoren in den Abteilungen benannt und entsprechende Präventionsstrategien abgeleitet werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Empfehlung ist die Entwicklung eines verbindlichen Verhaltenskodexes. Dieser soll helfen, unklare Grenzen im Umgang mit Nähe und Distanz zu Patienten klar zu definieren. Dadurch wird für medizinisches Personal und Begleitpersonen Transparenz geschaffen, wann Verhalten akzeptabel ist und wann es als potenziell gefährlich eingestuft werden muss.

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Neben der ethischen Ausrichtung sollen auch administrative Hürden erhöht werden. Die Überprüfung von Führungszeugnissen aller Mitarbeiter wird als zwingend empfohlen, um Personen mit vorstraflichen Belastungen vom Umgang mit Minderjährigen auszuschließen. Zusätzlich soll ein funktionierendes Beschwerdemanagement eingerichtet werden, das es Opfern oder Zeiten ermöglicht, Vorfälle schnell und sicher zu melden. Sollte es dennoch zu Übergriffen kommen, verlangt das Konzept einen vorab definierten Interventionsplan. Dieser stellt sicher, dass im Ernstfall sofortige und koordinierte Schritte eingeleitet werden, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und Beweise zu sichern.

Vergleichbare Standards und gesetzgeberische Vorgaben im Vergleich

Der Weg zu solchen strengen Rahmenordnungen ist nicht ganz neu, wie die historische Entwicklung in anderen Bereichen zeigt. Nach dem Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg im Jahr 2010 wurden vergleichbare Schutzmaßnahmen zunächst in Kirchen, Sportvereinen und Schulen eingeführt. Diese Einrichtungen haben früh erkannt, dass reine Freiwilligkeit nicht ausreicht, um Minderjährige zu schützen. In der Kinder- und Jugendarbeit ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für alle Personen, die regelmäßig Kontakt mit Kindern haben, heute gesetzlich vorgeschrieben. Der Gesundheitssektor holt diese Lücke nun systematisch auf, um den gleichen hohen Schutzstandard wie in der Bildung und Erziehung zu gewährleisten.

Die Implementierung dieser Maßnahmen wird die Arbeitsabläufe in den Kliniken nachhaltig verändern. Es ist absehbar, dass die administrativen Prozesse für Neueinstellungen und die regelmäßige Fortbildung des Personals intensiviert werden müssen. Die Entscheidung, die Empfehlungen der Landeskrankenhausgesellschaft verbindlich zu machen, signalisiert einen Paradigmenwechsel in der Krankenhausführung. Sicherheit und Schutz der Patienten rücken damit ins Zentrum der strategischen Planung. Der Prozess in Potsdam bleibt somit ein Katalysator für tiefgreifende strukturelle Reformen in der brandenburgischen Gesundheitspolitik.