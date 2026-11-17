Marian-Fanel N. und zwei Komplizen stehen vor Gericht. Der Raubüberfall auf Willi Weber ist Teil einer Serie von Einbrüchen in Stuttgarter Villen mit Schäden von 2,4 Millionen Euro.

Der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart konzentriert sich auf die Vorwürfe eines brutalen Raubüberfall s, bei dem der 84-jährige Willi Weber, der langjährige Manager der Formel-1-Legende Michael Schumacher, schwer verletzt wurde. Die drei Angeklagten, darunter der 55-jährige Marian-Fanel N., werden beschuldigt, zusammen mit weiteren Komplizen eine organisierte Bande gebildet zu haben, die gezielt wohlhabende Wohnsitze in Stuttgart attackiert hat. Die Ermittlungen belegen, dass die Täter in mehreren Fällen Einbrüche begingen, Opfer bedrohten und Wertgegenstände im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro erbeuteten.

Ablauf des Überfalls am 9. Dezember 2025

Am 9. Dezember 2025 befanden sich Willi Weber und seine Ehefrau Heidemarie in ihrem Zuhause in Stuttgarter Westen. Die Angeklagten drangen in das Anwesen ein, nachdem sie zunächst die Haushälterin an der Garage überwältigt und sich mit deren Hausschlüssel Zutritt verschafft hatten. Im Verlauf der Tat bedrohten die Täter das Ehepaar und die Angestellte mit einer Pistole sowie einem Messer. Dabei rissen sie dem Ex-Schumi-Manager die Uhren von den Handgelenken und fesselten alle Anwesenden mit Kabelbindern, um sie an der Flucht zu hindern.

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Der Oberstaatsanwalt Matthias Schweitzer, 54 Jahre alt, führte vor Gericht aus, dass der körperlich massive Marian-Fanel N., der bei seiner Festnahme 117 Kilo auf die Waage brachte, als derjenige identifiziert wurde, der die Gewalt gegen Willi Weber anwandte. Der 55-jährige Angeklagte schlug dem 84-jährigen Opfer mehrfach mit Faustschlägen ins Gesicht. Die Gewalttat war taktisch motiviert, da sie dazu führte, dass der verwundete Weber die Kombination des Tresors herausgeben musste, woraufhin die Täter Bargeld, Luxusuhren und Schmuck im Wert von rund einer Million Euro an sich brachten.

Morde an drei Ehepaaren und Gesamtschaden

Die Anklagelast erstreckt sich über einen Zeitraum, in dem die drei rumänischen Staatsangehörigen Marian-Fanel N., Dumitru-Bogdan G., 41 Jahre alt, und Georgian M., 34 Jahre alt, angeblich mehrere ähnliche Straftaten begingen. Zusammen mit weiteren Helfern sollen sie drei wohlhabende Ehepaare überfallen und gefesselt haben. Die Operationen waren systematisch aufgebaut, wobei die Täter nicht nur Geld, sondern auch hochwertige Uhren, Schmuckstücke und Luxustaschen stahlen, was den genannten Gesamtschaden von 2,4 Millionen Euro begründet.

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Die Härte der Taten zeigt sich auch in den Verletzungen der anderen Opfer. Bei einem weiteren Überfall auf einen Villenbesitzer wurden die Täter mit schwerer Gewalt eingesetzt. Ein Opfer wurde geschlagen, getreten und zu der Herausgabe des Tresor-Codes malträtiert. Die Folgen dieser Misshandlungen waren medizinisch schwerwiegend: Der Mann erlitt ein Hirnhämatom sowie einen gebrochenen Brustwirbel. Diese Detailkenntnisse unterstreichen die Schwere der Vorwürfe, die gegen die Haupttäter und ihre Komplizen erhoben werden.

Rechtliche Einordnung und weitere Verfahrensschritte

Die Anklagepunkte umfassen besonders schweren Raub, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Die Verteidigung der drei Angeklagten wird sich in den kommenden Verfahrensschritten mit diesen schwerwiegenden Vorwürfen auseinandersetzen müssen. Der Fall wirft nicht nur Fragen zur individuellen Schuld der Haupttäter auf, sondern auch zur Struktur der Bande, die sich auf die Ausbeutung wohlhabender Haushalte in der Region Stuttgart spezialisiert haben soll.

Die Zeugenaussagen im Prozess, einschließlich der Schilderungen der überlebenden Opfer und der Beweismittel, die den Tatbestand der Gewaltanwendung belegen, bilden die Grundlage für das Urteil. Der Fall um Willi Weber dient als zentrales Beispiel für die Brutalität der Gruppe, da hier ein bekannter Ex-Manager schwer misshandelt wurde. Die Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart werden nun klären müssen, inwieweit die Angeklagten die tatsächliche Ausführung der Gewalttaten und den Diebstahl verantworten.