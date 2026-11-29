Seit März 2025 fehlt von einer Frau aus Noer jede Spur. Nun beginnt der Prozess gegen ihren Ehemann – ohne Leiche und nach umfangreichen Suchaktionen. Wie sich der Fall entwickelte.

Seit März 2025 fehlt von einer Frau aus Noer jede Spur. Nun beginnt der Prozess gegen ihren Ehemann – ohne Leiche und nach umfangreichen Suchaktionen.

Wie sich der Fall entwickelte. Kiel - Seit März 2025 fehlt jede Spur von einer damals 43-jährigen Frau aus Noer . Nach zahlreichen erfolglosen Suchaktionen befasst sich ab Donnerstag das Landgericht in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mit dem Fall. Angeklagt ist der 50 Jahre alte Ehemann der Frau wegen Totschlags.

Advertisement

Doch von der Frau oder eine Leiche fehlt bis heute jede Spur. Die Frau wurde am 21. März 2025 zuletzt gesichert gesehen. Ihr Mann meldete sie als vermisst.