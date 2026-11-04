Prozess um Kian H.: Dreifachmord auf Kapverden beginnt in Trier

Der Prozess gegen den 19-jährigen Kian H. beginnt im Landgericht Trier. Er steht wegen des Mordes an seinem Vater und dessen Familie auf den Kapverden vor Gericht.

Der Prozess gegen den 19-jährigen Kian H. hat am Mittwoch vor der Jugendkammer des Landgerichts Trier begonnen. Der Angeklagte wird beschuldigt, seinen leiblichen Vater Patric H., die Partnerin seines Vaters Ewa sowie deren Tochter Laura während eines Weihnachtsurlaubs auf der kapverdischen Insel São Vicente ermordet zu haben. Die Anklage wirft dem jungen Mann vor, die drei Opfer kaltblütig hingerichtet zu haben.

Grausame Details aus der Videoschalte

Ein ermittelter Polizeichef aus São Vicente legte seine erschütternden Erkenntnisse per Videoschalte aus dem Inselparadies ab. Er erklärte, in seiner zwanzigjährigen Dienstzeit noch nie eine derart brutale Tat gesehen zu haben. Am Tag vor Heiligabend 2025 wurde er in ein Luxusapartment gerufen, das Patric H. für seine Familie gebucht hatte. Dort fanden die Beamten den Familienvater, Ewa und Laura in riesigen Blutlachen liegend vor. Alle drei waren mit zahlreichen Messerstichen getötet worden.

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Laut den Angaben des Staatsanwalts ging Kian H. während eines Kampfes auf seine Vaterfigur und die Partnerin los. Dabei fügte er den Opfern laut Ermittlungen eine Vielzahl von Stich- und Schnittwunden zu. Der Chefinspektor betonte, dass die Opfer völlig überrascht worden seien. Sie seien weitgehend nackt gewesen und auf dem Rücken liegend aufgefunden worden, was auf eine sorgfältige Planung durch den Täter hindeute.

Tathergang und Flucht nach Lissabon

Nach der Tat versuchte Kian H., jede Spur zu verwischen. Ein Taxifahrer brachte den 19-Jährigen zunächst zu einer Apotheke, wo dieser Pflaster und Mullbinden kaufte. Anschließend wechselte er seine Kleidung, entsorgte die blutverschmierten Kleidungsstücke im Gebüsch und wusch sich. Danach flog er weiter in die portugiesische Hauptstadt Lissabon.

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In Lissabon wurde Kian H. am ersten Weihnachtstag aufgrund eines Europäischen Haftbefehls festgenommen. Auf der Anklagebank saß er mit weißem Hemd und einem schlichten Pulli, blickte unsicher in die Runde und trug Handschellen. Seine körperliche Erscheinung verriet nichts über die Schwere der ihm vorgeworfenen Verbrechen, doch die Fesseln an seinen Händen markierten ihn als Gefangenen.

Weiterer Verfahrensablauf in Trier

Der Prozess findet vor der Jugendkammer statt, da Kian H. zum Zeitpunkt der Tat 19 Jahre alt war und somit rechtlich als Heranwachsender gilt. Der Angeklagte hat sich bis dato nicht zu den Vorwürfen geäußert und schweigt vollständig. Das Gericht hat den weiteren Ablauf bereits festgelegt, wobei die nächsten Schritte für die kommenden Wochen geplant sind.

Die Verhandlung setzt sich am 11. November fort. Es wird erwartet, dass das Urteil möglicherweise bereits am 2. Dezember gesprochen werden könnte. Die Beweisaufnahme und die Schlussplädoyers stehen noch aus, während die Öffentlichkeit auf die gerichtliche Aufarbeitung des massiven Gewaltverbrechens wartet.