Vor Gericht müssen sich drei Angeklagte verantworten, denen vorgeworfen wird, mehrere minderjährige Mädchen in die Prostitution gedrängt und deren Einnahmen an sich gerissen zu haben. Die Opfer waren bei Anwerfang zwischen 15 und 16 Jahre alt. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihnen schwere Fälle von Zwangsprostitution vor, bei denen die Täter durch psychischen Druck, Internetinserate und sogar Gewalt die Mädchen zur sexuellen Ausbeutung nötigten.

Drei Angeklagte sollen minderjährige Mädchen gezielt in die Prostitution gebracht und an deren Einnahmen verdient haben. Jetzt stehen sie vor Gericht. Sie waren erst 15 und 16 Jahre alt, lebten in schwierigen Verhältnissen und hatten zuvor nichts mit Prostitution zu tun: Zwei Männer und eine Frau sollen mehrere minderjährige Mädchen gezielt dazu gebracht haben, Sex gegen Geld anzubieten.

Einen Großteil der Einnahmen sollen sie selbst kassiert haben. Nun müssen sie sich vor Gericht verantworten. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihnen schwere Zwangsprostitution vor. Anfang 2020 soll der 43-Jährige eine damals erst 15-Jährige kontaktiert und sie dazu gebracht haben, sich bei zwei Gelegenheiten zu prostituieren.

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Obwohl sie ihm anschließend erklärte, nicht mehr als Prostituierte arbeiten zu wollen, sollen er und die 29-jährige Angeklagte für sie Inserate im Internet veröffentlicht und Treffen mit Freiern vereinbart haben. Wie auch die anderen Opfer wohnte die Jugendliche bei der Frau, die selbst Der Mann bestimmte laut Anklage darüber, welche sexuellen Dienstleistungen die Jugendliche anbieten und welche Preise sie dafür verlangen sollte. In der Folgezeit soll der Teenager zahlreiche Freier empfangen und insgesamt rund 18.000 Euro eingenommen haben.

Pro Freier kassierte die Angeklagte 20 Euro und ihr Komplize 40 Prozent der Einnahmen. Als das Mädchen im März nicht mehr weitermachen wollte, soll er ihr eine Ohrfeige verpasst haben. Einen Monat zuvor soll der Mann laut Anklage eine 16-Jährige angeworben und dazu gebracht haben, sich mehrfach zu prostituieren. Die Treffen fanden in der Wohnung der Angeklagten statt, die das Mädchen laut Staatsanwaltschaft bei der Schaltung von Anzeigen sowie der Akquise von Freiern unterstützte.

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Auch die 16-Jährige wurde offenbar gezwungen, einen Großteil der Einnahmen den Angeklagten zu überlassen. Gen-Z-Proteste und Schulstreiks: Tausende in der City – und das war noch nicht alles Im März 2020 wurde eine weitere 16-Jährige in der Wohnung der Frau untergebracht. Als sie ihre Miete nicht zahlen konnte, sollen die Angeklagten sie ebenfalls zur Ausübung der Prostitution animiert haben.

Während die Frau für sie laut Anklage Werbeanzeigen erstellt und ihr Anweisungen zur Erbringung sexueller Dienstleistungen gab, fuhr der dritte Ankeklagte das Mädchen zu Treffen mit Freiern außerhalb der Wohnung. Auch sie musste den Großteil ihrere Einahmen abgeben. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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