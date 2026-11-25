Ein 58-jähriger Pfleger des Seniorenheims Newcare Home in Pfuhl muss sich vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht wegen versuchter Vergewaltigung einer stark demenzkranken Patientin verantworten. Die Tat soll sich im August 2024 ereignet haben. Neben dem Strafverfahren werfen die Vorkommnisse Fragen zum Umgang der Einrichtung mit dem Fall auf.

Anklage wegen versuchter Vergewaltigung in Pfuhler Seniorenheim: 58-jähriger Pfleger kommt vor Gericht Ein Pfleger soll sich an einer stark demenzkranken Patientin vergangenen haben. Zwei Jahre nach der mutmaßlichen Tat kommt es zum Prozess.

Der Umgang der Einrichtung mit dem Fall wirft weiter Fragen auf. Ein Pfleger muss sich vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten, weil er versucht haben soll, eine stark demenzkranke Patientin im Seniorenheim „Newcare Home“ in Pfuhl zu vergewaltigen. Ein Pfleger muss sich vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verantworten, weil er versucht haben soll, eine stark demenzkranke Patientin im Seniorenheim „Newcare Home“ in Pfuhl zu vergewaltigen.

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Fast genau zwei Jahre sind seit der mutmaßlichen Tat im Pfuhler Seniorenheim „Newcare Home“, besser bekannt als „Drei Taubenschläge“, jetzt vergangenen: Ein Pfleger soll sich in der Nacht auf den 26. August 2024 an einer schwer demenzkranken Frau vergangenen haben. Inzwischen sind die Ermittlungen der Neu-Ulmer Kriminalpolizei abgeschlossen und die Staatsanwaltschafthat bereits Anklage gegen den zum Tatzeitpunkt 58 Jahre alten Pfleger erhoben. Ihm wird versuchte Vergewaltigung vorgeworfen.

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Er muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Der Umgang der Einrichtung mit dem Fall wirft jedoch weiter Fragen auf.