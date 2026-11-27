Ein Ex-Funktionär der Partei „Die Basis“ gesteht seine Angriffe auf Büros der etablierten Parteien in Flensburg – und erklärt sie für alternativlos.

Ein Ex-Funktionär der Partei „Die Basis“ gesteht seine Angriffe auf Büros der etablierten Parteien in Flensburg – und erklärt sie für alternativlos. Es war so etwas wie ein Bekennerschreiben, was Daniel L. bei Facebook veröffentlichte, in diversen rechten Gruppen und unter seinem vollen Namen.

„Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden“, schrieb der Mann mit dem geflochtenen Kinnbart und dem ausgeprägten Sendungsbewusstsein. Dazu ein KI-generiertes Bild: „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“. Er hinterließ Aufkleber mit rechten Parolen und Sprühereien in Schwarz, Rot und Gold, auch am Briefkasten der CDU. Die Gebäude, in denen zum Teil auch Menschen lebten, gerieten allerdings nicht in Brand.

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Vier Tage später trat Daniel L., der zwei Jahre lang dem Flensburger Kreisvorstand der coronaleugnerischen Kleinstpartei „Die Basis“ angehört hatte,Seit Freitag muss sich der 41-Jährige wegen versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Und ähnlich mitteilungsbedürftig wie in seinen wiederholten Onlineaufrufen zum „Widerstand“ gegen die Bundesregierung und das parlamentarische System präsentiert er sich auch hier. Er habe die Büros nicht wirklich anzünden wollen, sagt er, nur als „Warnung“ sei seine Aktion gedacht gewesen.