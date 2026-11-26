Es könnte einer der wichtigsten Prozesse in der Geschichte des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) werden: In Den Haag muss sich von Montag an der frühere philippinische Präsident Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten.

Es könnte einer der wichtigsten Prozesse in der Geschichte des Internationalen Strafgerichtshof s werden: In Den Haag muss sich von Montag an der frühere philippinische Präsident Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten.

Dem 81-Jährigen wird eine Mitschuld an der Ermordung von zahlreichen Menschen während seines sogenannten Kriegs gegen den Drogen auf den Philippinen vorgeworfen. Der Mammut-Prozess könnte sich über mehrere Jahre ziehen. Duterte ist der erste ehemalige Staatschef aus Asien, dem vor dem IStGH der Prozess gemacht wird. Er ist in drei Punkten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

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Die Vorwürfe beziehen sich auf seine Zeit als Bürgermeister der Stadt Davao und auf seine spätere Amtszeit als Präsident des südostasiatischen Inselstaats zwischen 2016 bis 2022. Gegenstand des Prozesses sind konkret 49 Angriffe mit insgesamt 76 Toten und zwei versuchten Morden. Duterte soll dabei "indirekter Mittäter" gewesen sein. Die Anklage hat hervorgehoben, dass die Vorfälle lediglich "Beispiele" für das Ausmaß der Gewalt unter Duterte seien.