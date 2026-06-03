Prozessbeteiligte rekonstruieren tödlichen Unfall an der Kreuzung in Hürth

Der Prozess gegen den Angeklagten Matwej D. (21) ging am Mittwoch an die Unfallstelle, um den tödlichen Unfall an der Kreuzung in Hürth zu rekonstruieren. Die Prozessbeteiligten wollten besser verstehen, wie es zu dem Unfall mit zwei Toten am 4. Juni 2025 kommen konnte.

Am Mittwoch rekonstruierten die Prozess beteiligten den tödlichen Unfall an der Kreuzung in Hürth . Der Vorsitzende Richter Wolfgang Schorn und weitere Prozess beteiligte kehrten an den Unfall ort zurück, um besser zu verstehen, wie es zu dem Unfall mit zwei Toten am 4.

Juni 2025 kommen konnte. Der Angeklagte Matwej D. (21) stand vor dem Verhandlungsbeginn auf der Straße. Die Polizei sperrte die vielbefahrene Straße in Hürth, um den Prozessbeteiligten eine sichere Umgebung zu bieten. Die beiden Familien der getöteten Schülerin Avin und des Schulbegleiters Luis Paulo umarmten sich am Unfallort.

Matwej D. hielt sich während des Termins meistens im Hintergrund auf und schaute weg. Der Prozess ging vorrangig darum, ob und ab wann der Angeklagte die Gruppe von Schulkindern und Begleitern sehen konnte. Für den Test wurde ein Auto verwendet, das sonst die Präsidentin des Kölner Landgerichts nutzt. Schülerin Avin (10) starb an den Folgen des Unfalls.

Ihr Herz wurde gespendet und rettete einem sechsjährigen Mädchen das Leben. Ein Sachverständiger gab jedoch an, dass die Ampel auf Rot umschaltete, als Matwej D. rund 60 Meter von der Unfallkreuzung entfernt gewesen sei. Drogen oder Alkohol hatte der Mann nicht zu sich genommen, ergaben Tests. Matwej D. ist bereits mehrfach nach Jugendstrafrecht vorbestraft.

Die Mutter der getöteten Avin, Farah Ramsi, stand an der Stelle, wo ihre Tochter tödlich verletzt wurde und sagte: Es ist ein furchtbarer Ort, aber ich musste heute hier sein, um dies für meine Tochter zu tun. Sie war während des Verhandlungstermins an der Unfallstelle. Nach dem Tod ihrer Tochter entschieden sich die Eltern, die Organe des Mädchens zu spenden. Auch die Organe von Luis Paulo wurden nach seinem Tod gespendet und retteten damit Leben





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