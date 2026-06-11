Prozesse gegen Sparkasse nach Millionen-Coup beginnen

Die ersten Prozesse gegen die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer beginnen, nachdem ein Multi-Millionen-Coup vor dem Jahreswechsel 2025/26 bekannt wurde. Der Anwalt der Geschädigten sieht schwere Versäumnisse bei der Sicherung des Tresorraums vor und fordert Schadenersatz.

Nach dem Multi-Millionen-Coup wenige Tage vor dem Jahreswechsel 2025/26 in Gelsenkirchen-Buer beginnen am Donnerstag die ersten Prozesse gegen die Sparkasse. Der Anwalt der Geschädigten ist davon überzeugt, dass der Tresorraum nicht ausreichend gesichert war.

Er und seine zwei Mandanten fordern Schadenersatz. Eine Sammelklage ist in dem spektakulären und in dieser Dimension einzigartigen Fall nicht möglich gewesen. Geld, Gold, Erbstücke aus mehr als 3000 Schließfächern – alles weg. Der Gesamtschaden wurde zuletzt auf bis zu einer halben Milliarde Euro geschätzt.

Und von der Beute und den Tätern fehlt auch nach knapp sechs Monaten jede Spur. Daniel Kuhlmann vertritt nach eigenen Angaben 650 Opfer des. Der Anwalt will mit detaillierten Listen die Schließfach-Inhalte nachweisen. Allein bei seinem Mandanten kommt er so auf eine Schadenshöhe von 51,5 Millionen Euro.severe Versäumnisse bei der Sicherung des Tresorraums vor.

Dabei beruft er sich auf das Gutachten eines Sachverständigen.

„Die Sparkasse hat überhaupt kein Alarmsystem im Tresorraum, sondern nur im allgemeinen Bankgebäude“, sagt er zu BILD. Zudem hätte die Bank laut „branchenüblicher Standards“ unter anderem auch die Wände und Decken des Gebäudes in Gelsenkirchen-Buer. Manche hätten Zeugen, um nachzuweisen, was bei ihnen im Schließfach lag. Andere hätten Fotos, Inventarlisten oder Belege über Kontobewegungen.

Reinhardt weiter: „Außerdem hat jeder zu einem anderen Zeitpunkt einen Vertrag mit der Sparkasse abgeschlossen und deshalb auch ein individuelles Geschäftsverhältnis, worauf sich die Klage um Entschädigung dann stützt.

“ Sammelklagen gebe es nur im Verbraucherschutzrecht. Da könnten sich Menschen anschließen, wenn etwa eine Verbraucherschutzorganisation gegen ein großes Unternehmen klagt. Als Beispiel führt er den Dieselbetrug an





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