Im Irak sind die ersten mutmaßlichen IS-Kämpfer vor Gericht erschienen. Es ist der Beginn von tausenden Prozessen gegen ehemalige Angehörige des Islamischen Staats. Diese sind unter anderem in Gefängnissen im Irak untergebracht, teilweise ganze Familien mit Kindern.

Tausende Menschen sitzen in Gefängnissen in Syrien und im Irak. Sie sind mutmaßliche Kämpfer des IS gewesen. Im Irak sind die ersten mutmaßlichen IS-Kämpfer vor Gericht erschienen.

Es ist der Beginn von tausenden Prozessen gegen ehemalige Angehörige des Islamischen Staats. Diese sind unter anderem in Gefängnissen im Irak untergebracht, teilweise ganze Familien mit Kindern. Im Irak haben Gerichtsprozesse gegen einige von insgesamt Tausenden mutmaßlichen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat begonnen. Elf Angeklagte erschienen dafür zu Anhörungen in Bagdad.

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Darunter sind fünf Angeklagte aus Algerien, Marokko und Tunesien, von denen einige auch französische Staatsbürgerschaft haben. Zudem gab es Anhörungen für sechs Syrer in der irakischen Hauptstadt. Irakische Sicherheitskräfte hatten im vergangenen Februar rund 5.700 Gefangene aus Gefängnissen im benachbarten Syrien empfangen. Darunter sind mehr als 3.500 Syrer, etwa 460 Iraker und weitere IS-Gefangene aus den USA, Kanada, Australien und aus europäischen Ländern.

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Die Gefangenen wurden in den Irak überstellt, nachdem die Zentralregierung in Damaskus an Gefängnissen in kurdisch kontrollierten Gebieten die Kontrolle übernommen hatte. Das US-Militär hatte die Gefangenen aus Sorge vor Gefängnisausbrüchen in Syrien überstellt. Die Organisation Human Rights Watch hat in Gefängnissen im Irak unrechtmäßige Hinrichtungen, Verschwinden und verdächtige Todesfälle dokumentiert. Es gebe dort Vorwürfe von Folter und schweren Krankheiten.

Bei dem Transfer seien 1.100 kranke Gefangene in den Irak gekommen, darunter Menschen mit Tuberkulose. 440 der Überstellten seien Kinder, berichtete Human Rights Watch vergangenen Monat. Der IS beherrschte einst große Gebiete in Syrien und im Irak. Zehntausende Männer, Frauen und Kinder aus diesen beiden sowie aus anderen Ländern wurden zusammengetrieben, nachdem der IS in Syrien militärisch besiegt wurde. Die Gefahr durch den IS ist seitdem deutlich gesunken, die Organisation bleibt in beiden Ländern aber aktiv und verübt auch Anschläge.