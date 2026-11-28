Sonys skurriler Bumerang-Controller für die PlayStation 3 ging nie in Serie. Zwei Jahrzehnte später gibt es ihn zum Selberbauen.

Als Sony im Mai 2005 die PlayStation 3 vorstellte, sorgte auch der dazugehörige Controller mit seiner ungewöhnlichen Form für Aufsehen. In den Handel schaffte es der als Bumerang verspottete Entwurf nie. 21 Jahre später hat der Bastler Polymatt daraus ein funktionierendes Gamepad gemacht.einiges an neuer Technik zu bieten.

Doch selbst beim Controller wagte sich der Hersteller auf ungewohntes Terrain. Die Anordnung der Tasten blieb weitgehend erhalten, die beiden Griffe waren jedoch derart in die Länge gezogen und gebogen, dass der Vergleich mit einem Bumerang nahelag.ein, dass beim Entwurf die Ergonomie hinter der Optik zurückstehen musste.

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Zudem seien die Spieler so sehr an die Form der bisherigen PlayStation-Controller gewöhnt gewesen, dass Sony das Risiko eines radikalen Designwechsels letztlich scheute. Auf derAnhand alter Fotos und Patentzeichnungen rekonstruierte Polymatt die Abmessungen des Controllers und modellierte das Gehäuse für den 3D-Druck. Bei der Auswahl der Komponenten wurde die ungewöhnliche Form zur Herausforderung. Herkömmliche Analogsticks waren zu groß für das flache Gehäuse.