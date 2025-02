PS5 Depolama Alanınızı İki Katına Çıkarın: Corsair MP600 PRO LPX ile Hızlı Yüklemeler ve Bol Alan

PlayStation 5 oyunlarınız için depolama alanınız yetersiz kalmış mı? Corsair MP600 PRO LPX NVMe SSD ile PS5 depolama alanınızı iki katına çıkarın ve ultra hızlı yükleme süreleri ile oyun deneyiminizi optimize edin.

Yeni oyun sürümleri, Call of Duty: Black Ops 6 gibi, giderek daha büyük boyutlara ulaşarak depolama alanı nızı hızla tüketebiliyor. Düzenli güncellemeler ve DLC'ler ile PlayStation 5'in standart SSD 'si hızla doluyor. Oyunları sürekli silmek istemeyenler için daha iyi bir çözüm gerekiyor. Corsair MP600 PRO LPX gibi hızlı NVMe SSD 'ler tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Bu SSD 'ler sadece bol miktarda depolama alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ultra hızlı yükleme süreleri de sunar.

Böylece depolama sorunları artık geride kalır ve oyunculara oyun oynamaya daha fazla zaman kazandırılır. Corsair MP600 PRO LPX, özellikle PlayStation 5 için tasarlanmış olup, ultra hızlı yükleme hızları ve akıcı bir oyun performansı sunar. 7.100 MB/s'ye kadar sırasal okuma hızı ve 6.800 MB/s yazma hızı ile uzun bekleme süreleri artık tarihe karışıyor. God of War Ragnarök, Horizon: Forbidden West veya Cyberpunk 2077 gibi yoğun oyunlarda bile SSD, optimal soğutma sağlamak için tasarlanmıştır, böylece aşırı ısınma nedeniyle performans düşüşü endişesi duyulmaz. Kurulum oldukça basittir. Sony, PS5'i, M.2 yuvasına kolay erişim sağlamak üzere tasarlamıştır. Bu, 2 TB SSD'yi, özel bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kendiniz takmanıza olanak tanır. Kurulum tamamlandığında, konsol yeni depolama alanı hemen tanıyarak kullanmaya başlar. Daha fazla depolama alanına mı ihtiyacınız var? Yoksa başka bir üreticinin ürününü tercih ediyor musunuz? Arkadaşım Benedikt'in satın alma rehberinde şu anda Sony konsolunda en iyi SSD'ler sıralanıyor, böylece bütçenizden en iyi performansı elde edebilirsiniz.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PS5 SSD Depolama Alanı Corsair MP600 PRO LPX Yüksek Performans Hızlı Yükleme

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MediaMarkt bietet PS5 Pro zum Schnäppchenpreis anMediaMarkt bietet die PS5 Pro mit einem Rabatt von 16% an. Die Konsole ist für knapp 800 Euro erhältlich. Das Angebot gilt nur bis Montag, 10. Februar um 8.59 Uhr. Der Artikel vergleicht die PS5 Pro mit der PS5 und der PS5 Slim und erklärt, ob sich der Kauf lohnt.

Weiterlesen »

PS5 Pro Patch-Empfehlungen: So sieht es in verschiedenen Spielen ausDer Artikel beleuchtet die Auswirkungen von PS5 Pro-Patches auf verschiedene Spiele. Es werden Spiele wie Kingdom Come: Deliverance 2, Gran Turismo, Call of Duty: Warzone und Monster Hunter: Rise vorgestellt und die Unterschiede in der Grafik, Framerate und Auflösung verglichen.

Weiterlesen »

PS5 Pro jetzt günstig bei MediaMarkt und Saturn kaufenDie PS5 Pro ist jetzt bei MediaMarkt und Saturn für 671,43 Euro statt 799 Euro erhältlich. Die Aktion läuft nur bis zum 10. Februar 2025 um 9:00 Uhr.

Weiterlesen »

Saugroboter, TV, PS5 Pro, Kaffeevollautomat: MwSt. geschenkt auf fast alles + myMediaMarkt-PunkteNürnberg - Die beliebteste Aktion bei MediaMarkt ist gestartet: '19 % MwSt. geschenkt' mit Rabatten auf vieles aus dem Sortiment – solange Vorrat reicht. Dazu zählen Roborock-Saugroboter, PS5 (Pro), TV, Siemens-Kaffeevollautomat und ganz viel mehr.

Weiterlesen »

MediaMarkt startet mit Mehrwertsteueraktion: PS5 Pro zum Bestpreis!MediaMarkt bietet im Februar einen 19% Rabatt auf die Mehrwertsteuer auf fast alle Artikel an, darunter auch die PS5 Pro. Die leistungsstärkste Konsole von Sony ist dank des Rabatts auf ein neues Bestpreis-Niveau gesenkt, das weit unter 700€ liegt.

Weiterlesen »

PS5 Pro bei MediaMarkt: Das ist das Ende für die Xbox!Die PS5 Pro erreicht mit dem MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale neue Preistiefen und bietet eine unglaubliche Leistung. Sony's Konsole hat die Xbox Series X im November 2024 übertroffen und liefert ein unvergleichliches Spielerlebnis.

Weiterlesen »